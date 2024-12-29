Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

除夕倒數2025｜12間除夕倒數煙花餐廳推介！附現場樂隊表演/無死角睇煙花/無間斷暢飲香檳

除夕倒數餐廳預訂好了沒？很快就到除夕，當然要預訂一間有氣氛的餐廳迎接2025年，以及年尾重頭戲睇煙花！這次集合了間九龍跟港島區除夕倒數跟煙花餐廳，包括無限任飲、上船睇煙花、現場樂隊表演等等，絕對為2024年最後一天迎來最完美的結尾。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

>>按此查看聖誕Buffet優惠專頁<< >>按此查看聖誕好去處專頁<<

九龍區倒數餐廳

除夕倒數餐廳2025推介1.大堂茶座：嘉里酒店除夕海鮮香檳套餐 早鳥85折優惠

Shop Now

廣告 廣告

除夕套餐動不動每人都過千，但嘉里酒店除夕海鮮香檳套餐只需$844／2位（ 原價$977/2位 ），即包括海鮮拼盤跟法國凱歌香檳兩杯，還可免費參與百味村或Red Sugar的除夕倒數派對（不包含飲品），對着無敵大海景欣賞煙花跟迎接2025年！另外，酒店酒吧Red Sugar亦有舉辦除夕倒數派對，亦是晚餐後等待倒數的不錯選擇。

大堂茶座

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓（地圖按此）

電話：2252 5237

除夕海鮮香檳套餐 $844／2位 在享受海鮮拼盤跟法國凱歌香檳，客人可以轉移玉步到百味村或Red Sugar，參加除夕倒數派對。

除夕倒數餐廳2025推介2.港青酒店 YMCA：倒數晚餐低至$608 可於天台觀賞煙花

Shop Now

想近距離欣賞除夕煙花，除了可以到維港旁觀賞，在高處欣賞亦是熱門選擇。位於尖沙咀的港青酒店在除夕夜推出每位$828（ 原價$1,362 ）的平台花園除夕煙花倒數燒烤饗宴，每位客人購買除夕煙花倒數套餐，均可獲贈港青酒店的天台觀賞煙花入場券乙張，讓你抬頭就能跟煙花合照。

港青酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道41號（地圖按此）

電話：2268 7819

秋冬最適合BBQ，吃到暖一暖再到天台欣賞煙花！

除夕倒數餐廳2025推介3.HUE DINING：藝術館澳洲海景餐廳用餐 維港旁賞煙花

Shop Now

想食餐好，又想欣賞到煙花？尖沙咀藝術館內的澳洲餐廳HUE就推出三道菜晚餐（$1,680/位），在晚上8時30用餐後，就可以去維港沿海露天餐廳INK Café，參加新年煙花DJ 派對，享用2杯飲品及1杯Milk & Cream自家製雪糕，抬頭觀賞璀璨煙花光影表演，一起舉杯迎接新年。

HUE

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台（地圖按此）

電話：3500 5888

食完飯可以在海旁近距離欣賞煙花匯演！

除夕倒數餐廳2025推介4.天外天：唔洗人逼人！室內享中菜賞煙花！

天外天能從高空飽覽尖沙咀美景，加上位置獨特，相對尖沙咀其他地方較少人，在餐廳就可以欣賞到煙花！今個除夕天外天推出6道菜精緻晚宴套餐（$1,688/位），包括紫玉准山百合炒澳洲龍蝦球、翡翠蠔皇鮑魚伴關東遼參、椰皇白舞茸桂圓燉花膠，讓你充滿膠原蛋白地迎接2025年！

天外天

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓（地圖按此）

電話：3400 1000

可以無需抵受寒風，在室內舒舒服服欣賞煙花。

除夕倒數餐廳2025推介5.The Lounge（麗晶酒店）：尖沙咀最佳位置觀煙花 附現場樂隊表演

迎接新的一年當然要有一餐精緻的晚餐！眾所周知，尖沙咀麗晶酒店能一覽無死角的維港海景，酒店大堂The Lounge推出除夕5道菜晚餐（$2,288/位），當中包括阿拉斯加皇帝蟹、香煎帶子、大蒜薯仔湯、羅西尼澳洲和牛柳跟橘子冧酒蛋糕，並包一杯香檳。另外酒店亦安排了現場樂隊表演，讓客人在海景、音樂跟美食中迎接2025年的來臨。

The Lounge

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂（地圖按此）

電話：2313 2313

5道菜晚餐 $2,288 除了有醉人美景，套餐也非常有心思，浪漫至極！

除夕倒數餐廳2025推介6.Vista 及Vesu Pizza Bar ： 無死角海景賞煙花+無限暢飲Veuve Clicquot香檳

北京道1號的餐廳一向都是欣賞維港煙花的好去處，今年Vista推出奢華除夕限定晚宴（$988/起），品嚐精緻的意大利美食，包括鮮甜肥美的北海道帶子刺身伴魚子醬及哈密瓜，以及香氣四溢的龍蝦魚子醬意大利飯，在第二輪用餐時段更提供香煎鵝肝佐杏桃甜酸醬，主菜方面，顧客可以選擇肉質細膩的野生海鱸魚；或香煎澳洲和牛嫩肩，肉質嫩滑多汁。最後以濃郁的雙重朱古力蛋糕佐雜莓果醬。而在餐廳樓上的Vesu Pizza Bar就首次舉辦的Diva Glamour除夕倒數派對（$588起/位），賓客可於當晚9至11時無限暢飲Veuve Clicquot香檳，並品嚐兩款特調雞尾酒。

Vista

地址：尖沙咀北京道1號29樓（地圖按此）

電話：2778 3225

Vesu Pizza Bar

地址：尖沙咀北京道1號30樓（地圖按此）

電話：3427 2018

Vesu Pizza Bar的倒數派對適合喜歡熱鬧的朋友。

除夕倒數餐廳2025推介7.胡同：新派中菜賞煙花 $2,025/位賀新年

聖誕吃太多西餐，想吃些不一樣？胡同供應新派中菜，除夕套餐8道菜套餐（$2,025/位）包括西班牙紅蝦拌魚子、阿拉斯加蟹肉焗芝士釀蟹蓋、醬燒日本A5和牛伴鵝肝、麻辣龍蝦尾等等，菜單可以說是相當豐富，任飲套餐亦不算貴，可選擇兩小時香檳及飲品暢飲套餐：Veuve Clicquot（$400/位）、Ruinart（$600/位）或Dom Perignon（$2,200/位），盡情暢享香檳、紅酒、清酒、雞尾酒及啤酒，一起迎接精彩新年。

胡同

地址：尖沙咀中間道15號 H Zentre 18樓（地圖按此）

電話：3428 8342

胡同提供新派中菜，開業多年依然相當受歡迎。

港島區倒數餐廳

除夕倒數餐廳2025推介8.洋紫荊維港遊：除夕海上浪漫倒數自助晚餐+現場樂隊表演

Shop Now

看煙花都可以有心思！今次介紹的並非普通除夕倒數煙花餐廳，而是在維港上的船上餐廳！洋紫荊維港遊除了有豪華自助晚餐（$2,200/位），還有無限量暢飲香檳、威士忌、Gin⋯⋯還有現場樂隊表演及除夕倒數幸運大抽獎，而且在等待上船時，在北角東渡輪碼頭更有迎賓飲品和小食！

上船地點：北角東渡輪碼頭

在海上欣賞煙花，又是另一種感受。

除夕倒數餐廳2025推介9.Wooloomooloo Steakhouse：$1000有找兼送3杯葡萄酒

除夕食飯預咗貴？不一定！灣仔全新商廈The Hennessy內的Wooloomooloo Steakhouse除了能看到煙花，3道菜套餐包括精緻的烤澳洲拼秘製鴨胸和烤紐西蘭海岸羊架，還可選擇三杯葡萄酒搭配，只需$998一位！無需幾千元才能「落樓」，算是十分抵食！

Wooloomooloo Steakhouse

地址：灣仔軒尼詩道 256 號 he Hennessy31 樓及頂樓（地圖按此）

電話：2893 6960

Wooloomooloo Steakhouse位於商場31樓及頂樓，相當接近空中的煙花。

除夕倒數餐廳2025推介10.The Drawing Room：3小時無限暢飲巴黎之花 Perrier-Jouët香檳

在全年最後一天，不妨盡情享受吧！瑞吉酒店The Drawing Room大堂酒廊及瑞吉酒吧一同推出除夕倒數派對（$888/位），當中包括3小時無限暢飲套餐加1款小食，包含巴黎之花 Perrier-Jouët香檳與其他精選酒精飲品和葡萄酒，現場還有音樂表演陪伴大家一同迎接萬天煙花的璀璨時刻。於12月15日前預訂可享10%折扣優惠。

The Drawing Room

地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店（地圖按此）

電話：2138 6800

The Drawing Room環境舒適優雅，無論是情侶倒數還是一家人一同倒數都相當適合。

除夕倒數餐廳2025推介11.池畔餐廳：四季酒店BBQ宴 泳池旁賞煙花

現在這個天氣正是BBQ的好時光！中環四季酒店池畔餐廳就在除夕舉辦BBQ倒數派對（$5,500起/每枱），客人無需被套餐局限，可以自選喜愛美食，然後邊在池畔享受大廚製作的BBQ美食，邊欣賞DJ熱情的表演，再靜待煙花綻放的美妙時光。

池畔餐廳

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓（地圖按此）

電話：3196 8888

四季酒店的池畔餐廳能享受微風下，欣賞萬天煙花的華麗景色。

除夕倒數餐廳2025推介12.Zuma：中環人氣餐廳 美國紐約傳奇俱樂部Studio 54做主題Party

如果追求儀式感，Zuma的跨年倒數派對（$780起/位）就是最適合不過！Zuma年度跨年倒數派對中將以1970年代的美國紐約傳奇俱樂部Studio 54為主題，賓客可盡情暢飲精緻的Ruinart香檳、啤酒、無酒精飲品及兩款雞尾酒。為了營造奢華體驗，Zuma更精心準備了Royal Caviar Club的高級魚子醬讓賓客品嚐。另外，當晚將有DJ、舞者及樂手為各位打造感染力十足的娛樂表演。

Zuma

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭5樓501-503號舖及6樓601-603號舖（地圖按此）

電話：3657 6388

Zuma的倒數Party有主題性，記得打扮靚靚去參加！

常見問題

問：除夕大餐有甚麼推介？

問：有性價比高的除夕大餐嗎？

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2024〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2024│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2024│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2024丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2024｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2024│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2024｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2024│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2024│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2024│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2024│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2024｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？