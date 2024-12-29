《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
除夕倒數2025｜12間除夕倒數煙花餐廳推介！附現場樂隊表演/無死角睇煙花/無間斷暢飲香檳
眨下眼，2025年即將到來，除夕夜自然要好好跟好友家人一同渡過！無論你是想享用一餐充滿儀式感的晚餐，還是到派對狂歡，Yahoo Food都為你精選了12間高質餐廳，即睇內文：
除夕倒數餐廳預訂好了沒？很快就到除夕，當然要預訂一間有氣氛的餐廳迎接2025年，以及年尾重頭戲睇煙花！這次集合了間九龍跟港島區除夕倒數跟煙花餐廳，包括無限任飲、上船睇煙花、現場樂隊表演等等，絕對為2024年最後一天迎來最完美的結尾。
九龍區倒數餐廳
除夕倒數餐廳2025推介1.大堂茶座：嘉里酒店除夕海鮮香檳套餐 早鳥85折優惠
除夕套餐動不動每人都過千，但嘉里酒店除夕海鮮香檳套餐只需$844／2位（
原價$977/2位），即包括海鮮拼盤跟法國凱歌香檳兩杯，還可免費參與百味村或Red Sugar的除夕倒數派對（不包含飲品），對着無敵大海景欣賞煙花跟迎接2025年！另外，酒店酒吧Red Sugar亦有舉辦除夕倒數派對，亦是晚餐後等待倒數的不錯選擇。
大堂茶座
地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓（地圖按此）
電話：2252 5237
除夕倒數餐廳2025推介2.港青酒店 YMCA：倒數晚餐低至$608 可於天台觀賞煙花
想近距離欣賞除夕煙花，除了可以到維港旁觀賞，在高處欣賞亦是熱門選擇。位於尖沙咀的港青酒店在除夕夜推出每位$828（
原價$1,362）的平台花園除夕煙花倒數燒烤饗宴，每位客人購買除夕煙花倒數套餐，均可獲贈港青酒店的天台觀賞煙花入場券乙張，讓你抬頭就能跟煙花合照。
港青酒店
地址：尖沙咀梳士巴利道41號（地圖按此）
電話：2268 7819
除夕倒數餐廳2025推介3.HUE DINING：藝術館澳洲海景餐廳用餐 維港旁賞煙花
想食餐好，又想欣賞到煙花？尖沙咀藝術館內的澳洲餐廳HUE就推出三道菜晚餐（$1,680/位），在晚上8時30用餐後，就可以去維港沿海露天餐廳INK Café，參加新年煙花DJ 派對，享用2杯飲品及1杯Milk & Cream自家製雪糕，抬頭觀賞璀璨煙花光影表演，一起舉杯迎接新年。
HUE
地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台（地圖按此）
電話：3500 5888
除夕倒數餐廳2025推介4.天外天：唔洗人逼人！室內享中菜賞煙花！
天外天能從高空飽覽尖沙咀美景，加上位置獨特，相對尖沙咀其他地方較少人，在餐廳就可以欣賞到煙花！今個除夕天外天推出6道菜精緻晚宴套餐（$1,688/位），包括紫玉准山百合炒澳洲龍蝦球、翡翠蠔皇鮑魚伴關東遼參、椰皇白舞茸桂圓燉花膠，讓你充滿膠原蛋白地迎接2025年！
天外天
地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓（地圖按此）
電話：3400 1000
除夕倒數餐廳2025推介5.The Lounge（麗晶酒店）：尖沙咀最佳位置觀煙花 附現場樂隊表演
迎接新的一年當然要有一餐精緻的晚餐！眾所周知，尖沙咀麗晶酒店能一覽無死角的維港海景，酒店大堂The Lounge推出除夕5道菜晚餐（$2,288/位），當中包括阿拉斯加皇帝蟹、香煎帶子、大蒜薯仔湯、羅西尼澳洲和牛柳跟橘子冧酒蛋糕，並包一杯香檳。另外酒店亦安排了現場樂隊表演，讓客人在海景、音樂跟美食中迎接2025年的來臨。
The Lounge
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂（地圖按此）
電話：2313 2313
除夕倒數餐廳2025推介6.Vista 及Vesu Pizza Bar ： 無死角海景賞煙花+無限暢飲Veuve Clicquot香檳
北京道1號的餐廳一向都是欣賞維港煙花的好去處，今年Vista推出奢華除夕限定晚宴（$988/起），品嚐精緻的意大利美食，包括鮮甜肥美的北海道帶子刺身伴魚子醬及哈密瓜，以及香氣四溢的龍蝦魚子醬意大利飯，在第二輪用餐時段更提供香煎鵝肝佐杏桃甜酸醬，主菜方面，顧客可以選擇肉質細膩的野生海鱸魚；或香煎澳洲和牛嫩肩，肉質嫩滑多汁。最後以濃郁的雙重朱古力蛋糕佐雜莓果醬。而在餐廳樓上的Vesu Pizza Bar就首次舉辦的Diva Glamour除夕倒數派對（$588起/位），賓客可於當晚9至11時無限暢飲Veuve Clicquot香檳，並品嚐兩款特調雞尾酒。
Vista
地址：尖沙咀北京道1號29樓（地圖按此）
電話：2778 3225
Vesu Pizza Bar
地址：尖沙咀北京道1號30樓（地圖按此）
電話：3427 2018
除夕倒數餐廳2025推介7.胡同：新派中菜賞煙花 $2,025/位賀新年
聖誕吃太多西餐，想吃些不一樣？胡同供應新派中菜，除夕套餐8道菜套餐（$2,025/位）包括西班牙紅蝦拌魚子、阿拉斯加蟹肉焗芝士釀蟹蓋、醬燒日本A5和牛伴鵝肝、麻辣龍蝦尾等等，菜單可以說是相當豐富，任飲套餐亦不算貴，可選擇兩小時香檳及飲品暢飲套餐：Veuve Clicquot（$400/位）、Ruinart（$600/位）或Dom Perignon（$2,200/位），盡情暢享香檳、紅酒、清酒、雞尾酒及啤酒，一起迎接精彩新年。
胡同
地址：尖沙咀中間道15號 H Zentre 18樓（地圖按此）
電話：3428 8342
港島區倒數餐廳
除夕倒數餐廳2025推介8.洋紫荊維港遊：除夕海上浪漫倒數自助晚餐+現場樂隊表演
看煙花都可以有心思！今次介紹的並非普通除夕倒數煙花餐廳，而是在維港上的船上餐廳！洋紫荊維港遊除了有豪華自助晚餐（$2,200/位），還有無限量暢飲香檳、威士忌、Gin⋯⋯還有現場樂隊表演及除夕倒數幸運大抽獎，而且在等待上船時，在北角東渡輪碼頭更有迎賓飲品和小食！
上船地點：北角東渡輪碼頭
除夕倒數餐廳2025推介9.Wooloomooloo Steakhouse：$1000有找兼送3杯葡萄酒
除夕食飯預咗貴？不一定！灣仔全新商廈The Hennessy內的Wooloomooloo Steakhouse除了能看到煙花，3道菜套餐包括精緻的烤澳洲拼秘製鴨胸和烤紐西蘭海岸羊架，還可選擇三杯葡萄酒搭配，只需$998一位！無需幾千元才能「落樓」，算是十分抵食！
Wooloomooloo Steakhouse
地址：灣仔軒尼詩道 256 號 he Hennessy31 樓及頂樓（地圖按此）
電話：2893 6960
除夕倒數餐廳2025推介10.The Drawing Room：3小時無限暢飲巴黎之花 Perrier-Jouët香檳
在全年最後一天，不妨盡情享受吧！瑞吉酒店The Drawing Room大堂酒廊及瑞吉酒吧一同推出除夕倒數派對（$888/位），當中包括3小時無限暢飲套餐加1款小食，包含巴黎之花 Perrier-Jouët香檳與其他精選酒精飲品和葡萄酒，現場還有音樂表演陪伴大家一同迎接萬天煙花的璀璨時刻。於12月15日前預訂可享10%折扣優惠。
The Drawing Room
地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店（地圖按此）
電話：2138 6800
除夕倒數餐廳2025推介11.池畔餐廳：四季酒店BBQ宴 泳池旁賞煙花
現在這個天氣正是BBQ的好時光！中環四季酒店池畔餐廳就在除夕舉辦BBQ倒數派對（$5,500起/每枱），客人無需被套餐局限，可以自選喜愛美食，然後邊在池畔享受大廚製作的BBQ美食，邊欣賞DJ熱情的表演，再靜待煙花綻放的美妙時光。
池畔餐廳
地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓（地圖按此）
電話：3196 8888
除夕倒數餐廳2025推介12.Zuma：中環人氣餐廳 美國紐約傳奇俱樂部Studio 54做主題Party
如果追求儀式感，Zuma的跨年倒數派對（$780起/位）就是最適合不過！Zuma年度跨年倒數派對中將以1970年代的美國紐約傳奇俱樂部Studio 54為主題，賓客可盡情暢飲精緻的Ruinart香檳、啤酒、無酒精飲品及兩款雞尾酒。為了營造奢華體驗，Zuma更精心準備了Royal Caviar Club的高級魚子醬讓賓客品嚐。另外，當晚將有DJ、舞者及樂手為各位打造感染力十足的娛樂表演。
Zuma
地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭5樓501-503號舖及6樓601-603號舖（地圖按此）
電話：3657 6388
常見問題
問：除夕大餐有甚麼推介？
答：今個除夕天外天推出6道菜精緻晚宴套餐（$1,688／位），包括紫玉准山百合炒澳洲龍蝦球、翡翠蠔皇鮑魚伴關東遼參、椰皇白舞茸桂圓燉花膠......詳情按此
問：有性價比高的除夕大餐嗎？
答：Wooloomooloo Steakhouse的除夕大餐$1000有找兼送3杯葡萄酒.....詳情按此
