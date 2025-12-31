除夕｜旅遊業稱部分關口延長無礙留港意欲 蘭桂坊訂座近九成

【Now新聞台】除夕夜，部分關口會延長開放時間，旅遊業界相信對旅客留港過夜的意欲影響不大，而蘭桂坊晚上訂座率已近九成，當中超過七成是本地人，但社會氣氛未復常下，定價也不敢太進取。

蘭桂坊協會總監張素媚：「有部分我見到的餐廳酒吧推出的倒數派對甚至套餐，定價都是比疫情前更優惠，提供更多折扣，務求希望吸引更多顧客來光顧，做多點生意。」

旅遊促進會總幹事崔定邦：「今天來港的旅客，內地來港的可能高達10多萬以上，本身我們已有很多外國旅客或內地的團隊客人，很多人都是想過夜，客人最終不過夜不是因為不消費，而是因為訂不到酒店，需要回深圳過一晚夜，待元旦才回港，絕對有可能出現。」

#要聞