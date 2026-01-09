除煩補虛｜有覺好瞓｜補而不燥｜羊肚菌栗子響螺豬骨湯

成日都覺得個人提唔起勁、氣唔係好順，夜晚又容易瞓得唔好，呢個時候就真係要靠湯水幫身體慢慢調理返。今日同大家分享嘅，就係一款滋補得嚟又唔會太燥、男女老少都啱飲嘅靚湯 —— 羊肚菌栗子響螺豬骨湯。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

乾羊肚菌 10克

乾螺頭 40克

乾冬菇 6隻

去殼栗子 15-20粒

粟米 1條

無花果乾 3粒

豬展 1個（約450克）

薑 2片

水 2.5公升



處理螺頭

冰糖 10克

浸螺頭水 約150毫升





作法:

1 ：





乾螺頭洗淨，浸過夜至軟身微微發脹

2 ：

再次清洗螺頭，捽走表面的的污跡

3 ：





每隻螺頭切開成2-3份，除去中間的污物及黑色的部份

4 ：





將已切碎螺頭、冰糖及螺頭浸螺頭水放入水煲中

5 ：





細火煮至冰糖溶化及接近乾水即成 （可以一次過浸發及處理大量螺頭，分成小包放冰箱慢慢使用）

6 ：





羊肚菌放在淺兜中浸洗，順時針攪動半分鐘

7 ：





倒走污水後再浸約30分鐘

8 ：

浸羊肚菌水留用

9 ：





乾冬菇浸軟備用

10 ：





栗子用熱水烚5分鐘

11 ：

趁熱去衣

12 ：





粟米洗淨

13 ：





切段

14 ：





無花果乾洗淨浸軟

15 ：





直切半

16 ：





豬展洗淨

17 ：





汆水

18 ：





煲熱水，所有材料放煲內

19 ：





浸羊肚菌水亦倒入煲內，但最後低部的不要放

20 ：





大火煲滾後再滾15分鐘

21 ：





加蓋轉中細火煲60分鐘

22 ：





酌量加鹽調味

23 ：





完成





