陪伴抗癌治療不幸再復發 狗主擔心愛犬頓失依靠 盼尋暫託或領養

【動物專訊】狗狗雖然不懂人語，往往非常懂性，陪伴人類過渡人生低谷。Hellie約三年前不幸患癌需接受大手術，在養病期間更情緒跌入低谷，幸當時養了只有3個月大的柴犬Bagel，令她重拾心情，重燃歡樂。無奈天意弄人，她最近發現癌病復發，將需於11月初再次接受手術，稍後亦需接受電療化療的療程，她擔心自己無能力照顧愛犬，故希望透過本報尋找愛心人士暫託或領養狗狗，好讓愛犬不會因她患病而頓失依靠。

Hellie表示，她約3年前患癌及接受手術，其後曾有一段時間很不開心，直至養了當時得3個月大的柴犬Bagel，才令她找回歡樂。但她最近發現癌症復發，而且病情較之前更嚴重，即將接受手術及治療，令她非常擔心在她手術期間及接受治療時無體力照顧狗狗，所以希望早點可以安頓好愛犬，讓他有好歸宿。

Bagel就如Hellie的心靈雞湯，令她忘憂解愁，她形容Bagel是一隻非常活潑又非常聰明的小狗，經常帶比別人歡樂。Hellie原是與家人同住公屋，但因為養Bagel，她與愛犬搬了出去，現時卻因患病及治療，她將需搬回家居住，所以在種種巨大改變下，唯有盡快為狗狗找新主人。

她坦言：「我其實擔心bagel 多過我自己個病。雖然患cancer ，但我仍然可以醫，我不想因為我個病需令到bagel 不開心。」她雖然與狗狗感情深厚，亦非常不捨得與愛犬分離，但她又擔心如只暫託，暫託時間需要較長，其後暫託與狗狗有感情後，自己又要半年至一年再取回，會令狗狗經歷傷害，會誤以為被棄，故她在尋找暫託或領養上也充滿矛盾與掙扎。

而Bagel亦是一隻非常聰明懂性的狗狗，似是知道主人不開心，Hellie坦言她因擔心而哭，Bagel即上前替她舔去眼淚，令她非常感動。另外，Bagel為一隻有護食的狗狗，需每天落街大小便，所以領養者需要具經驗的愛狗人士。

人與狗狗如家人般的親密及有深厚感情，要面對無可奈何的分離，難在難捨難離。若有意協助暫託或領養，且具養狗經驗的愛心人士，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法聯絡Hellie。

柴犬Bagel成為了患癌女主人的心靈支柱。

無奈女主人癌症復發，只有忍痛為愛犬尋找好歸屬。

Hellie由Bagel仍是幼犬時開始飼養，人狗感情深厚。

