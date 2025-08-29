陳伶俐再婚隱形富豪進駐過億獨立屋 背山面海宮廷風裝潢曝光極奢華

陳伶俐過億獨立屋曝光 背山面海宮廷風裝潢極奢華

陳伶俐於1996年參選香港小姐競選，雖然未能奪冠但仍成功簽約TVB入行。陳伶俐於一次訪問中與林敏驄結緣，於1997年認愛，翌年結婚，育有兩子林肯和林善，不過婚姻僅維持10年。2012年，陳伶俐再婚新加坡隱形富豪、胡嘉烈後人劉頌銘，婚後搬入山頂價值過億嘅獨立屋。日前，陳伶俐分享家居照令豪宅花園曝光。獨立屋面積約3,000呎，背山面海，其裝潢以宮廷風格為主，設雲石地板，並掛有水晶吊燈，無論是視覺還是藝術層面都極盡奢華。另外，豪宅設過千尺戶外花園空間，適合泳池派對或戶外燒烤，陳伶俐不時邀請好友到訪。

陳伶俐老公亦相當愛錫陳伶俐，曾於2022年因為陳伶俐收到朋友嘅一個訊息，於是佢馬上撲飛等老婆可以去到卡塔爾睇世界盃；對於陳伶俐與前夫林敏驄所生嘅兩名兒子視如己出，兩公婆閒時亦四圍去旅行，陳伶俐過著豪門少奶奶生活。

陳伶俐

陳伶俐

陳伶俐

陳伶俐

陳伶俐

陳伶俐

陳伶俐

陳伶俐

陳伶俐

陳伶俐

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！