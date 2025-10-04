陳偉霆暴瘦！直播宣傳《許我耀眼》 女主角趙露思認不出：那是誰啊？

由人氣女星趙露思與陳偉霆（William）主演的內地劇集《許我耀眼》於9月26日在騰訊視頻開播，上線僅5天就擠進騰訊年榜，由於劇集同時登上Netflix熱播榜，令一眾演員受到觀眾追捧關注。早前劇中演員為劇集宣傳而做直播時，飾演男主角「沈皓明」的陳偉霆露臉時，其暴瘦模樣教人認不出來，連飾演女主角「許妍」的趙露思，更把臉靠近鏡頭看清楚，然後露出不可思議的表情驚呼：「那是陳偉霆嗎？那是誰啊？他怎麼瘦這麼這麼多？偉霆哥你要幹嗎？」

廣告 廣告

畫面見到陳偉霆戴著無框眼鏡現身，一身黑衣配上一頭清爽的黑短髮，不時露出笑容，看來精神奕奕，但容貌的確比之前消瘦了許多，臉頰微微凹陷，顴骨突出，而他笑時臉紋尤其明顯。許多網民都擔心陳偉霆的健康狀況，「暴瘦加脫相」、「怎麼又瘦又老了」、「瘦得蒼老了十年」。不過，更多人沉浸於《許我耀眼》的劇情，為陳偉霆暴瘦解畫，原因是「離婚了」，意思劇中女主角提出離婚。

亦有網民曬出陳偉霆其他角度的照片，發現他沒直播畫面那麼瘦，「這樣看不瘦啊，很正常，怎麼直播看起來有點太瘦了？」，有人更懷疑是直播鏡頭畫面不能關掉顯瘦效果所致。不過，無論怎樣看，陳偉霆的確清減了，網民認為真正原因是他忙於拍攝劇集《老九門》，因為該劇集在橫店拍攝，除了要長時間工作，更重要是服裝厚重，「拍戲大夏天穿很厚一直出汗+打戲特別多」、「拍老九門瘦多吧」、「今年夏天拍九門瘦的」。不少人都心痛陳偉霆過瘦，希望他完成手上工作後好好休息，「把肉長回來」，認為身材適中才好看。