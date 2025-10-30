陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

焦點

藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。

有關利用密閉金屬環境來加速手機數據轉移的民間偏方，Yahoo Tech 之前也有跟進過，其實是以模仿法拉第籠原理，遮蔽外電場的電磁干擾，在以 Wi-Fi 熱點方式轉移數據時或許有用。不過 Apple 官方其實有更快更直接的方式讓你換新 iPhone，就是以數據線直接轉移了。

將資料從 iPhone 15 或之後型號轉移到另一部 iPhone 15 或之後型號

若要使用有線連線將資料從 iPhone 15 或之後型號轉移到另一部 iPhone 15 或之後型號，請使用 USB-C 充電線。將 USB-C 充電線連接至舊 iPhone 和新 iPhone 的充電連接埠。然後：

  1. 同時開啟兩部裝置，並按照螢幕上的指示操作。

  2. 將新的 iPhone 連接 Wi-Fi 或裝置的流動網絡。

  3. 系統可能會要求你啟用流動網絡服務

  4. 設定 Face ID。

  5. 你需要等待兩部裝置完成傳輸後才能使用。傳輸時間視乎多項因素而異，例如網絡情況和傳輸的資料量。

若要以無線方式將 iPhone 資料轉移至新的 iPhone，請使用「快速開始」將資料轉移至新的 iPhone

將資料從 iPhone 14 或之前型號轉移到 iPhone 15 或之後型號

若要使用有線連線將資料從 iPhone 14 或之前型號轉移至 iPhone 15 或之後型號，請使用 USB-C 至 Lightning 連接線。將 USB-C 至 Lightning 連接線連接至舊 iPhone 和新 iPhone 的充電連接埠。然後：

  1. 同時開啟兩部裝置，並按照螢幕上的指示操作。

  2. 將新的 iPhone 連接 Wi-Fi 或裝置的流動網絡。

  3. 系統可能會要求你啟用流動網絡服務

  4. 設定 Face ID 或 Touch ID。

  5. 你需要等待兩部裝置完成傳輸後才能使用。傳輸時間視乎多項因素而異，例如網絡情況和傳輸的資料量。

关于为什么好命哥是16的手机17的壳？陈伟霆：“我的电话转过去新的那个iPhone要一天多”，啊啊啊啊传机受害者➕1

使用有線連接將資料傳輸到新 iPhone 或 iPad

