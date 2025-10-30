原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。
有關利用密閉金屬環境來加速手機數據轉移的民間偏方，Yahoo Tech 之前也有跟進過，其實是以模仿法拉第籠原理，遮蔽外電場的電磁干擾，在以 Wi-Fi 熱點方式轉移數據時或許有用。不過 Apple 官方其實有更快更直接的方式讓你換新 iPhone，就是以數據線直接轉移了。
將資料從 iPhone 15 或之後型號轉移到另一部 iPhone 15 或之後型號
若要使用有線連線將資料從 iPhone 15 或之後型號轉移到另一部 iPhone 15 或之後型號，請使用 。將 USB-C 充電線連接至舊 iPhone 和新 iPhone 的充電連接埠。然後：
同時開啟兩部裝置，並按照螢幕上的指示操作。
將新的 iPhone 連接 Wi-Fi 或裝置的流動網絡。
設定 Face ID。
你需要等待兩部裝置完成傳輸後才能使用。傳輸時間視乎多項因素而異，例如網絡情況和傳輸的資料量。
若要以無線方式將 iPhone 資料轉移至新的 iPhone，請 。
將資料從 iPhone 14 或之前型號轉移到 iPhone 15 或之後型號
若要使用有線連線將資料從 iPhone 14 或之前型號轉移至 iPhone 15 或之後型號，請使用 。將 USB-C 至 Lightning 連接線連接至舊 iPhone 和新 iPhone 的充電連接埠。然後：
同時開啟兩部裝置，並按照螢幕上的指示操作。
將新的 iPhone 連接 Wi-Fi 或裝置的流動網絡。
設定 Face ID 或 Touch ID。
你需要等待兩部裝置完成傳輸後才能使用。傳輸時間視乎多項因素而異，例如網絡情況和傳輸的資料量。
更多內容：
是玄學還是科學？微博主用蛋捲鐵盒提升 Wi-Fi 換機效率！
关于为什么好命哥是16的手机17的壳？陈伟霆：“我的电话转过去新的那个iPhone要一天多”，啊啊啊啊传机受害者➕1
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
蘋果擬升級MacBook Air和iPad mini等熱門設備 將採用OLED顯示屏
【彭博】— 蘋果公司正準備對其MacBook Air、iPad mini和iPad Air系列進行重大改動，計畫為這些熱門設備配備更高端的顯示屏。Bloomberg ・ 1 天前
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah.com ・ 15 小時前
【中環解密】iPad mini及Air系列 擬用OLED螢幕
「果粉」注意！蘋果公司據報準備對MacBook Air、iPad mini及iPad Air系列作重大改動，打算為這些熱門產品配備更高端的顯示屏。海外媒體引述知情人士透露，蘋果正在測試採用OLED（有機發光二極體）螢幕的新版產品，OLED技術能呈現更飽和色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。 報道指出，率先獲得升級的產品，可能是iPad mini，配備OLED屏幕的型號最快明年上市，有關調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，亦為用家更換新產品提供誘因；改採OLED預料將推升售價，代號J510的iPad mini更新機型，售價或因螢幕成本提高而上漲約100美元（約780港元）；蘋果同時亦測試具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同；惟報道補充，今次升級計劃仍有可能變動或延後。信報財經新聞 ・ 11 小時前
OPPO Find X9 Pro 香港上市，巨電、長焦大魔王，今年 Android 強機
文章來源：Qooah.com OPPO Find X9 Pro 官宣在香港正式發佈，推出 16GB + 512GB 版本，價格為 HK$7699，有曜鈦灰和霜月白兩種配色可選。OPPO Find X9 Pro 擁有強大的續航、高性能、智能流暢的系統，以及與哈蘇一起打造的強勁影像，將給用戶帶來非凡體驗。 外觀方面，OPPO Find X9 Pro使用平邊+精緻邊框設計（1.15毫米超薄對稱邊框），相機模組呈流線型設計，搭配霧面鋁邊框和防指紋玻璃背蓋，讓用戶的握持更加舒適。 處理器方面，OPPO Find X9 Pro 配備聯發科天璣9500 處理器，倸用台積電第三代 3nm 製程，CPU 架構效能最高提升了 32%，峰值功耗降低了 55%，圖形效能提升了 33%，能源效率提升了 42%。Find X9 Pro，確保遊戲體驗流暢穩定，同時保持涼爽觸感。OPPO 與聯發科一同研發了 Trinit 引擎，給手機打造了更高的性能和能源效率比，客製化的均熱板也能夠進一步提升性能。Trinit 引擎可以實現幾大功能： 1、動態幀同步，可以在高負載的情況下更流暢； 2、統一算力模型，功耗預測準確率超過Qooah.com ・ 22 小時前
Google Pixel 10a CAD 渲染圖流出
Google 在八月發佈了大部分 Pixel 10 系列的手機，但仍有一款成員缺席：Pixel 10a，這款中 […]TechRitual ・ 1 天前
Nvidia 將投資 10 億美元於 Nokia
Nvidia 宣佈將以每股 $6.01 的認購價格，對 Nokia 投資 10 億美元的股權。根據兩家公司所述 […]TechRitual ・ 22 小時前
Adobe(ADBE.US)將其影片編輯功能引入YouTube Shorts
Adobe公司(ADBE.US)周二宣布，將與Alphabet(GOOG.US)旗下YouTube合作，將 Adobe Premiere 的行動影片編輯功能引入YouTube Shorts，並以名為「Create for YouTube Shorts」的新內容創作空間的形式呈現，該功能將很快在公司的Premiere行動應用程式中提供。 公司又公布人工智能領域的其他多項創新，包括 Adobe Firefly Foundry 的新「品牌一致」AI模型、Photoshop和Adobe Express中的新AI助手，以及Adobe Firefly的全授權音樂軌道創作功能。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
香港電訊於 NowTV 賽馬頻道668台引入個人化 AI 功能
香港電訊(HKT)(06823.HK)個人業務行政裁林國誠表示，其人工智能(AI)下一階段的發展是將其功能個人化，首個產品是是本地首創的賽馬專屬 AI 及玄學數據大模型，融合傳統玄學與現代人工智能技術，透過深度大數據分析，為賽馬愛好者提供綜合數據和玄學的賽馬資料作參考，並同時提供賽馬排位、檔次和彩池趨勢等重要資訊，為馬迷提供更多元化、更創新的參考資訊。他稱，用戶可透過 Now TV App使用此增值服務，提升NowTV 賽馬頻道668 台用戶的觀賞體驗。客戶由現在起至12月7日可免費使用，12月8日即會收費，惟收費水平未定。另外，香港電訊成為全港首家電訊商與亞太區九大流動網絡營運商合作，於2025年10月推出「黃金漫遊」服務，客戶在區內八個港人旅遊熱點使用當地合作流動網絡營運商的服務時，可獲優先分配黃金頻譜，即當地極高級別的網絡頻段，大幅提升漫遊時的連線速度和穩定性，客戶可享更優質的漫遊體驗。1010及 cs| 客戶於中國內地、澳門、日本、泰國、菲律賓、南韓、台灣及馬來西亞八個地區使用漫遊服務時，將會獲得額外網絡資源，享受更高速、更穩定及更流暢的連線品質及網絡體驗。(BC)infocast ・ 1 天前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 1 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 分鐘前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 22 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 3 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
習近平與特朗普會晤歷時約1小時40分鐘後結束
《央視新聞》報道，國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。中美元首會晤結束後，特朗普已登機返回華盛頓，而習近平則繼續前往亞太經合組織(APEC)會議。 此前，特朗普稱，預計今次會晤將會非常成功，相信今日(30日)可能會簽署貿易協議。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
國際｜特朗普：與習近平會談非常成功並解決涉稀土問題 明年將訪華
國家主席習近平與美國總統特朗普結束在南韓釜山的會晤後，特朗普乘坐空軍一號專機離開。 特朗普在機上向記者表示，會談作出多項決定，非常成功，中國將會立即購買美國大豆，雙方同意大力阻止芬太尼流入美國，並已經解決關於稀土的問題，不會再有任何障礙。特朗普說，對華關稅將會由原本的57%，下調至47%。 特朗普又說，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。Fortune Insight ・ 1 小時前
兼職炒樓 大圍代理兩度快閃短炒 3個月賺近100萬!
樓市撤辣後，短炒之風再現地產市場。大圍區一名前線地產代理，短短3個月內兩度入市「快閃」獲利。最新一宗成交為沙田花園城1期2座雅芳苑頂層單位（實用面積301平方呎，原則一房改兩房，連約250平方呎天台），剛以368萬元售出，呎價12,226元，屬市價水平。閱讀更多：代理親自落場炒樓｜持屯門居屋單位7個月 簡單執修期內賺近一球！太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成據了解，單位由一名陳姓人士持有，姓名與區內代理相符，料為同一人。該代理於今年7月下旬以318萬元購入，當時以低市價約9%入市，隨即以390萬元放盤，最終減價至368萬元沽出，持貨約3個月，賬面仍賺50萬元，回報15.7%。該名代理去年11月亦曾以288.1萬元買入鄰近翠華花園C座中層2室（實用271平方呎），至今年7月中以330萬元沽出，賬面賺41.9萬元，回報14.5%。即短短3個月內，已兩度成功短炒，合共賺取91.9萬元。除了大圍外，「炒家樂園」荃灣中心亦錄得新一宗短炒個案。18座濟南樓高層E室（實用329平方呎，一房），今年8月下旬以309萬元購入，持貨不足兩個月，近日以325萬元售出，賺16萬元，升幅5.28Hse.com ・ 5 小時前