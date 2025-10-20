香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分、長相，但隨後刪除貼文，並對外宣稱單身，疑曾閃離婚。
網傳何穗當年閃離係因為「被騙婚」，老公偽裝成富豪，婚房及公司都係假或租，被佢發現真相後，結婚7個月就閃電離婚。曾傳出佢與前夫會認識，是因為已故賭王之子何猷君太太、超模奚夢瑤介紹，奚夢瑤如今亦成功嫁入豪門，而何穗離婚後傳與奚夢瑤友情生變，但有關何穗婚變傳言未經當事人證實，奚夢瑤與何穗仍有互動。
而「#網傳何穗前夫曾參加再見愛人#」話題極速登上熱搜，稱紀煥博係何穗前夫。近日佢帶埋超模老婆王詩晴上婚變綜藝《再見愛人3》，展現2人婚姻中存在的問題，但應該已和好如初，2人不時放閃。對此，王詩晴尋日（19日）於個人社交平台發文闢謠，直言：「假的，謠言止於智者。」其實早於2021年，王詩晴就曾回應：「他們之間沒有任何關係且根本不熟，謠言止於智者。」
