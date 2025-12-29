《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
陳偉霆淚談13歲喪父：曾被笑「有媽生沒爸養」，不藏兒子是為療癒童年創傷
大陸男星陳偉霆近日接受專訪，首度談起13歲喪父的成長經歷，也說明自己選擇公開生子消息的原因，坦言與童年失去父親的遺憾有關，希望孩子從一出生就能感受到被祝福與接納。
他在專訪中回憶，13歲時父親因肝癌離世，成了心中長久的傷痛。求學期間，他曾被同學當眾譏諷「有媽生、沒爸養」，在自卑和壓抑的情緒之下，他拒絕媽媽到學校觀看表演，甚至刻意逃離畢業典禮，導致媽媽因此難過落淚，至今仍令他感到自責，覺得那段時間的自己「很糟糕」。爸爸過世後，他時常夢見對方回來，「每一分每一秒都在想，如果爸爸在就好了」，這段缺失的父子關係，影響了他後來對家庭的看法。
成為父親後，陳偉霆決心不讓孩子承受同樣的遺憾，於是選在兒子滿月時公開喜訊，刻意避開主演作品播出期間，既不影響工作，也讓妻子何穗有更多時間休養。他表示，不想連「當爸爸的第一步」都選擇退縮，也不希望把孩子藏起來，希望孩子能清楚知道，自己的出生是被祝福的。他推掉部分工作，全程陪產，並以VLOG記錄孩子第一次睜眼、第一次哭泣的畫面，當嬰兒靠著他心跳入睡，他只覺得那彷彿是「人生最美的畫面」。
談到對孩子未來的期許，陳偉霆表示自己並不看重成績，最重要的是孩子健康成長，他也已準備好帶孩子接觸自然，培養良好生活習慣與品格。隨著身分轉變，他的生活重心也有所不同，開始為孩子讀繪本、研究嬰兒副食品。他說：「有了孩子後，我開始重新審視自己，像是重新活了一遍。」這份溫柔，是童年那個自卑男孩送給現在自己的禮物。
