陳偉霆、趙露思《許我耀眼》成熱話！平民女孩擠上流的故事捲抄襲風波?

陸劇《許我耀眼》近期引爆全網熱議！ 由陳偉霆與趙露思領銜主演的都會愛情劇，憑藉「平民女孩逆襲上流社會」的劇情，開播即登各大平台熱播榜。然而該劇近日卻陷入嚴重的抄襲爭議，被指控劇情與多部經典作品高度雷同！

《許我耀眼》改編自作家張悅然的人氣小說《大喬小喬》，劇版描繪趙露思與陳偉霆的假面婚姻與愛情。

《許我耀眼》講述女主角許妍（趙露思 飾）自小由外婆撫養長大，因與原生父母積怨深重，隱瞞出身嫁入豪門，與腹黑霸總丈夫沈皓明（陳偉霆 飾）締結一場表面完美的利益婚姻。

雖然劇集成為不少人近日的心水大熱劇集，但同時有網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。

加上劇中菜色台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。

同時又有網友指出，劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。

雖然有着不少爭議，但無阻《許我耀眼》成為近期大熱的劇集，接近大結局時，該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄。

