黑色星期五優惠大合集！
陳健安《伊甸有歌》邀Mik出山舞動 MV集4個時代人氣女團代表同框
陳健安將於明年1月10及11日，在西九文化區安盛竹翠公園舉行一連兩場《陳健安時的狀態演唱會2026》，早前信用咭客戶優先訂票，火速售罄，反應熱烈，安仔拍片表示「開心到飛起」。兩場演唱會的門票將於明天（12日）早上十時，於快達票指定節目專頁公開發售，歌迷萬勿錯過。
安仔今年第四首派台作品《伊甸有歌》MV昨晚上架，邀請了Cookies成員楊愛謹（Miki）擔任女主角，並與之前3首作品的MV女主角，《不遲不早》的Super Girls成員陳穎欣（Yanny）、《額頭有字》Lolly Talk成員黃詠霖（阿蛋），以及《沒有時間》HotCha成員張惠雅（Regen）同框演出，集合香港4個不同年代的人氣女團成員，為MV拍攝彩蛋。
「今次真係好難得，呢件事真係好癲，我好開心！係喎，我都係團隊出身。可能係Oscar（MV導演兼填詞人）好鍾意團隊，無論女團男團，佢都好鍾意，係佢集合咗我哋唔同團隊嘅成員。」Regen笑說：「見你成日猜包剪揼都輸，當安慰吓你啦！」阿蛋要求安仔即場表演跳舞，他立即表演，有板有眼，眾人掌聲支持並讚他有潛質。安仔表示無以為報，請大家食飯答謝支持。
《伊甸有歌》是安仔今年音樂企劃的壓軸作品，與之前3首歌MV故事互相呼應，他說：「經歷隕石墜落，我哋成功避開咗災難，終於去到新伊甸園。呢個屬於我嘅新伊甸園，冇任何標籤，其中歌詞 『自在大師所見略同而舞動』，所以今次會跳舞。」他問Miki幾耐冇排舞？她說：「真係唔係講笑，真係好驚，雖然最近我有跳舞，只係for fun，但係拍MV就要認真，所以好有壓力，始終好耐冇郁過啦！我覺得好好玩，係一個challenge自己嘅機會。」
安仔說：「呢首歌係演唱會前好重要嘅歌，藉住輕快嘅歌曲和舞步，畀大家感受到我明年一月戶外演唱會嘅氣氛。今次MV仲有舞者跳芭蕾舞、Locking ，有小朋友、有大人、有男有女，無論你跳乜嘢舞種，都可以喺呢個地方一齊enjoy！」安仔強烈建議將4個MV一氣呵成仔細欣賞，會發現很多細節早有舖排，他說：「4個MV互相有connection，都係後末日嘅狀態，但從唔同嘅方向或者狀態之下經歷緊呢一件事。」Yanny說：「之前有一幕我用手機睇片，就係同你哋一齊嘅片。」還有一些舊相、擺設和飾物都有其他MV 故事的痕跡，而安仔在《伊甸有歌》MV跳舞時穿的彩色上衣，正是Miki跳舞時綁在腰的衣服。
「多謝排舞師Kenya，跳舞好好玩，舞步有啲難度，對於我同Miki嚟講都唔容易。我練咗4日，終於完成咗，唔知大家覺得好唔好睇？自從單飛以來，今次係繼《以青春之名》和《唔明你講乜》之後，第三首我喺MV跳舞嘅歌，全部都係由Kanya排舞。其實我幾鍾意跳舞，如果大家覺得我跳得好睇，就會跳多啲。」前年安仔左膝前十字韌帶完全斷裂，經過治療後已康復，會否擔心跳舞傷舊患？他說：「因為我好擔心隻腳，始終受過傷，所以會做足熱身。」他坦言拍攝MV前一天咳嗽和睡眠不足，所以好期待收工飛奔回家休息，他說：「今年所有嘅歌已錄好、MV都完成晒，可以好好準備宣傳專輯和準備明年一月演唱會。」
演唱會詳情
陳健安【時的狀態】演唱會2026
日期：2026年1月10至11日
時間：7:30PM
地點：安盛竹翠公園，西九文化區
其他人也在看
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 1 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 10 小時前
柏原崇頸肩痛住院半年內幕！ 情書紅爆後消失48歲轉型！
1977年3月16日神戶出生，A型血，178cm，本來想當老師，誰知1993年16歲隨手參加《Junon》第6屆SUPER BOY，一張臉直接拿グランプリ，Stardust當場簽下。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
劉晨芝獲Bob介紹幾個對象 心痛佘詩曼宣傳期攰爆
【on.cc東網專訊】藝人劉晨芝（Adrienne）、周家蔚、黃家俊（Matthew）及曾比特等今日（12日）現身中環出席真人騷節目《瘋狂名人社交》祝捷會，Adrienne在會上宣布節目將於香港首播，並計劃開拍第二季的好消息。Adrienne受訪時透露節目內容講東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 1 天前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
劉強東妻子出任Vogue客座總監
京東（9618.HK）創辦人兼主席劉強東妻子、被網民稱為「奶茶妹妹」的章澤天，登上最新一期時尚雜誌Vogue Art封面，並擔任Vogue客座總監。信報財經新聞 ・ 14 小時前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
鄧卓殷郭子豪玩Kiss Challenge 新婚燕爾竟嫌棄
【on.cc東網專訊】2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber）與拍拖6年富二代男友郭子豪（Arnold）今年4月拉埋天窗，結婚半年多後仍處於新婚燕爾期，昨日Arnold在社交平台晒出一條影片，片中兩人大玩Kiss Challenge，不過正常的錫錫對夫東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門
奚夢瑤與何猷君最近於香港逛街，女方挽著老公手臂甜蜜出遊，而且全無「富家」架子看來就是甜蜜夫婦，扭轉大家對「嫁入富門」的傳統印象！Yahoo Style HK ・ 1 天前