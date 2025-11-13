關注

陳健安《伊甸有歌》邀Mik出山舞動 MV集4個時代人氣女團代表同框

陳健安將於明年1月10及11日，在西九文化區安盛竹翠公園舉行一連兩場《陳健安時的狀態演唱會2026》，早前信用咭客戶優先訂票，火速售罄，反應熱烈，安仔拍片表示「開心到飛起」。兩場演唱會的門票將於明天（12日）早上十時，於快達票指定節目專頁公開發售，歌迷萬勿錯過。

安仔今年第四首派台作品《伊甸有歌》MV昨晚上架，邀請了Cookies成員楊愛謹（Miki）擔任女主角，並與之前3首作品的MV女主角，《不遲不早》的Super Girls成員陳穎欣（Yanny）、《額頭有字》Lolly Talk成員黃詠霖（阿蛋），以及《沒有時間》HotCha成員張惠雅（Regen）同框演出，集合香港4個不同年代的人氣女團成員，為MV拍攝彩蛋。

「今次真係好難得，呢件事真係好癲，我好開心！係喎，我都係團隊出身。可能係Oscar（MV導演兼填詞人）好鍾意團隊，無論女團男團，佢都好鍾意，係佢集合咗我哋唔同團隊嘅成員。」Regen笑說：「見你成日猜包剪揼都輸，當安慰吓你啦！」阿蛋要求安仔即場表演跳舞，他立即表演，有板有眼，眾人掌聲支持並讚他有潛質。安仔表示無以為報，請大家食飯答謝支持。

《伊甸有歌》是安仔今年音樂企劃的壓軸作品，與之前3首歌MV故事互相呼應，他說：「經歷隕石墜落，我哋成功避開咗災難，終於去到新伊甸園。呢個屬於我嘅新伊甸園，冇任何標籤，其中歌詞 『自在大師所見略同而舞動』，所以今次會跳舞。」他問Miki幾耐冇排舞？她說：「真係唔係講笑，真係好驚，雖然最近我有跳舞，只係for fun，但係拍MV就要認真，所以好有壓力，始終好耐冇郁過啦！我覺得好好玩，係一個challenge自己嘅機會。」

安仔說：「呢首歌係演唱會前好重要嘅歌，藉住輕快嘅歌曲和舞步，畀大家感受到我明年一月戶外演唱會嘅氣氛。今次MV仲有舞者跳芭蕾舞、Locking ，有小朋友、有大人、有男有女，無論你跳乜嘢舞種，都可以喺呢個地方一齊enjoy！」安仔強烈建議將4個MV一氣呵成仔細欣賞，會發現很多細節早有舖排，他說：「4個MV互相有connection，都係後末日嘅狀態，但從唔同嘅方向或者狀態之下經歷緊呢一件事。」Yanny說：「之前有一幕我用手機睇片，就係同你哋一齊嘅片。」還有一些舊相、擺設和飾物都有其他MV 故事的痕跡，而安仔在《伊甸有歌》MV跳舞時穿的彩色上衣，正是Miki跳舞時綁在腰的衣服。

「多謝排舞師Kenya，跳舞好好玩，舞步有啲難度，對於我同Miki嚟講都唔容易。我練咗4日，終於完成咗，唔知大家覺得好唔好睇？自從單飛以來，今次係繼《以青春之名》和《唔明你講乜》之後，第三首我喺MV跳舞嘅歌，全部都係由Kanya排舞。其實我幾鍾意跳舞，如果大家覺得我跳得好睇，就會跳多啲。」前年安仔左膝前十字韌帶完全斷裂，經過治療後已康復，會否擔心跳舞傷舊患？他說：「因為我好擔心隻腳，始終受過傷，所以會做足熱身。」他坦言拍攝MV前一天咳嗽和睡眠不足，所以好期待收工飛奔回家休息，他說：「今年所有嘅歌已錄好、MV都完成晒，可以好好準備宣傳專輯和準備明年一月演唱會。」

