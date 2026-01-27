陳健安《時間感【遲】》簽唱會 演唱會成功幫歌迷出pool 過半新臉孔 喜見BB粉出世

唱作歌手陳健安月初剛完成兩場個人戶外演唱會後，日前舉辦「MCP x 陳健安《時間感【遲】》簽唱會」，近千人圍觀。除了唱歌，安仔與Fans玩遊戲，台上雞手鴨腳，台下看得肉緊，非常熱鬧。壓軸簽名環節，安仔花了約4個小時，為獲得簽名證的320位Fans逐一to 簽專輯，當中有不少新臉孔和大量BB粉，更有Fans表示在其演唱會上認識了男朋友，有Fans被他的歌啟發重返校園。安仔感動大家一同成長，互相見證重要時刻。

安仔風騷出場，他帶埋影專輯時道具上台，一張弧形膠片放在臉上變成哈哈鏡，逗得全場大笑。他在台上分享了完成了首次個人戶外演唱會的心情，以及創作新專輯的點滴之後開始玩遊戲，首先是加強版的「額頭有字2.0」，Fans做動作由安仔估額頭上的字詞。然後是「伊甸有舞」，由安仔口述動作Fans跟指示跳舞，安仔越講越混亂，台下Fans肉緊提水，全場笑聲。

之後安仔演唱新專輯作品《如果世外見》和《額頭有字》，並與全場大合照後開始簽名環節，不少Fans帶埋大小「螢螢」來給安仔摸摸加持、有Fans與他猜包剪揼、有Fans專程由澳門、上海和四川來港追星、有Fans帶另一半來「見家長」，甚至抱埋BB捧場，場面熱鬧又溫馨。而Fans送上的禮物，幾乎清一色是安仔最喜愛的Chiikawa。期間收到一張收藏卡後興奮大叫，原來他獨欠這張，終於如願以償，集齊整套！

簽唱會後，安仔表示好開心，說：「今日十分快樂，因為大家用真金白銀買我嘅第五張概念專輯《時間感【遲】》。差唔多有一半人係第一次嚟我簽唱會，大部份都好i （內斂形），咁i 都肯出嚟特別珍貴，感謝佢哋。」花了約4個小時完成簽名環節，他說：「可能我又寫上款、畫吓嘢。好開心，

見到有外地Fans專程飛嚟睇我兩場演唱會和簽唱會，多謝佢哋特登嚟支持我。」最令安他難忘是間接幫Fans出pool，他說：「有Fans話喺我演唱會度識到男朋友！亦有Fans之前陀住BB，今次抱埋BB嚟，好開心見住佢哋成長，互相見證重要嘅日子，好感動 。」

早前演唱會期間抱恙，安仔坦言至今仍未痊愈，笑言歌聲有點性感，感謝Fans包容。完騷後他即飛澳洲出席好朋友陳穎欣（Yanny）與音樂人陳考威（Gareth)婚禮，未能如以往騷後寫感言，但細閱了Fans的千字文。他說：「我頭場病咗唱得唔夠好，可能我將事情放到好大，好唔開心。最深刻唱《好好掛住》中間，我覺得自己把聲唱唔到，講咗句『可唔可以一齊唱』，然後變成全場大合唱，變成好感動嘅時刻，大家好想畀力量我，完成咗一個無得encore嘅live。」

安仔用自己的歌形容感受，他說：「對於我嚟講，呢兩日經歷咗好似《重生》歌詞『轉身看 怎會只得嗟嘆』、《未知道》歌詞『一路走著 一路走在生命之中 一直失望 一樣不斷希望之中』、《繼續繼續》歌詞『死半次 又再勇敢 於内在 融合再生』同埋『歷練視作指引』，唱出嚟特別有感覺，呢兩日係我好重要嘅據點。」他表示希望年初開演唱會，為2026年開個靚頭，全年可以慢慢「享用」在其演唱會得到的能量！

