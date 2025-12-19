陳健安全新專輯用水講timing 球場噴水柱絕技大派用場 為襯靚景即場染黑髮

唱作歌手陳健安第5張個人專輯《時間感【遲】》今日（19日）推出，他千叮萬囑Fans必須由第一首歌，跟住他精心設計的music flow去聽全碟六首作品。專輯顧名思義探討「時間」，而封面及碟內相集的靚相就以「水」做主題，以不同形態的流動比喻時間。

安仔說：「由年頭推出《不遲不早》就想探討『時間』，乜嘢係『遲』？乜嘢係『早』？我諗每個人經歷唔同嘅事，或者去到人生不同年齡、不同階段，對『時間』嘅感覺都會唔同。每個人都有自己嘅感受，係一個頗大嘅課題，衍生咗我想透過呢張專輯同大家探討。」

「時間管理大師」非安仔莫屬，他同一天拍攝唱片封面和明年一月個唱海報，但兩邊需要不同髮色，他索性影完演唱會海報，即場在影樓洗手間染髮，還大曬廣告金句：「立即變黑晒，亦得！」

專輯相以「水」為主題，帶出碟內探討「時間」的作品，安仔非常欣賞美術總監Victor為他設計不同場景和道具，他說：「流動嘅水、似真亦假嘅水、真正嘅水，亦有由我身上噴出嚟嘅水，水嘅流動其實同時間嘅感覺呼應，你睇到啲水係流動？還是凝固？就由你自己解讀！」其中一個裝置有幾個放大鏡，鐘擺式在安仔身邊擦肩而過，他說：「放大鏡揈嚟揈去好好玩，啲同事玩得好開心。放塊面埋去面容扭曲，而呢個『扭曲』正正代表時間，每個人對時間嘅感覺都唔同，各人有各人嘅扭曲程度，而放大鏡鐘擺式咁喺我身邊擦過，光與影造出唔同扭曲效果。」

造型師Herman 準備了一件特別質料的衣服呼應拍攝主題，安仔說：「呢個料可以隨便揸呀、扭呀，佢個質地會有啲停頓，扭曲過程有好多即興嘅嘢喺拍攝入面。」而攝影師HungMC就準備了一個不規則扭曲的透明頭罩，用鏡頭捕捉水從安仔頭頂流過面部的瞬間。安仔說：「因為淋水落我個頭，控制唔到影出嚟嘅效果，呢啲控制唔到就係拍攝時好玩之處。」

最後一個鏡頭，安仔自薦用口噴水，讓攝影師捕捉水花四濺的形態，結果有驚喜。他笑言：「我細個喺球場玩噴水柱，今日終於大派用場，我覺得自己噴得好出色，仲可以俾攝影師選擇細水長流，定係噴射式『隊穿牆』形態。」

今次專輯封面設計成「相簿」，封面任由歌迷擺布，安仔說：「設計師Sunny，我哋之前喺《PROJECT REJECT》和《Life afteR Life》兩張專輯都合作過，今次佢將專輯封面設計成相簿，入面嘅物件可以郁動，甚至換相，唔想有我個樣就換自己張相入去。至於點解叫《時間感【遲】》？大家聽歌嘅時候感受吓！要由第一首開始聽到尾，我好重視music flow，花咗好多心思去排。當中有一首作品《夜貓子》無派台，我作曲，係有一晚發夢時突然出現呢個旋律而作咗呢首歌，邀請到Jason蔡德才編曲和監製。」

