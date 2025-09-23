陳健安舞台的多重人生

在香港樂壇中，很少有歌手能像陳健安（安仔）一樣，擁有如此豐富且看似跨越不同領域的人生經歷。安仔的話語中透露著一種從容，這份從容來自於他對每一個人生階段的全情投入與深度體驗。









意外轉彎的求學路：從足球夢到護理志業

回望大學時光，安仔最初的志願其實是物理治療。身為足球愛好者的他，希望未來能與運動領域產生連結。「如果踢不成球，至少可以用這個身份貢獻給足球。」然而，命運往往在意想不到的地方轉彎。面試過程中的變數讓他最終選擇了護理作為第二志願。「我最喜歡讀生物，而且護理是全球短缺的職業，能成為家人的健康顧問，也挺好的。」這個看似被動的選擇，卻為他的人生底蘊增添了珍貴的一筆。

大學五年的護理學習並不輕鬆，實習期間見證的生離死別更是深深震撼了他。「我見過嬰兒出生，那一刻我和寶寶一起哭；也第一次做『last office』，幫逝者清潔身體，一邊抹身一邊流淚。」這些經歷讓他真正理解了「holistic care」——全人照顧的深層含義。





「一個人最脆弱時，需要的是甚麼？心理、生理的關顧，都需要愛和知識。」這段護士經歷並非與後來的音樂路毫無關聯，反而成為他創作和待人的重要基石。「它讓我理解人性最赤裸的一面，如何對待脆弱的人生。這反映在我的音樂創作中，對歌迷、合作夥伴的溝通，更注重真誠和關懷。」









值得一提的是，安仔的大學生涯因為對足球的執著而延長了三年。對於這段「繞路」的經歷，他並不後悔：「那些年，我做了想做的事，見了不同的風景。時間不是重點，經歷才是。」這份對人生節奏的從容理解，後來也化為歌曲《不是不早》的創作靈感，鼓勵那些覺得自己步調較慢的人：「把握自己的節奏，一切都剛剛好。」





音樂路上的自我尋找與突破

「大學時自學吉他，試著作曲，demo出來後得到監製肯定，就出街了。聽到電台播，感覺好感動。」 2012年第一次作曲的作品《2013的約定》。「2018年失聲大半年，迷失自我。我問自己：我是誰？人生意義是甚麼？」在這樣的自我質疑中，他選擇回顧過去，重新審視自己的能力與方向。

「回顧很重要。很多人不記錄過去，就跟著別人走。但回顧能找回本源。」這個過程讓他發現，自己過往喜歡的陳奕迅作品《兄妹》、《想哭》，原來都出自監製李振權之手。於是他主動尋求合作，最終憑藉《一吻穿越四十六億歲》歌拿下十大獎項，「那是衝破自我的階段。」









近年的作品如《額頭有字》，展現了他在音樂創作上的另一面向。對於音樂創作，安仔有著非常清晰的理念：「每個人來到世界是為了體驗，然後分享感受。我用音樂分享生活，其他人可能用畫畫或跳舞。」這種朴實而真誠的創作觀，讓他的音樂始終貼近生活，富有溫度。









過去十年間，從組合成員到單飛發展，他已經創作了上百首歌曲，三次登上紅館舞台。「每首歌都做自己想做的，公司給我很大自由。」這份創作自由讓他能夠持續產出真實反映內心感受的作品。





生活的多彩面向：夾公仔與足球的樂趣

除了音樂創作，安仔的生活充滿了各種有趣的愛好。去年7月開始，他迷上了夾公仔。「從日本旅行開始，夾比買開心。看YouTuber教學，數拍、反打......現在夾了超過一千個！」



