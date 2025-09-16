陳健安舞台的多重人生





在香港樂壇中，很少有歌手能像陳健安（On仔）一樣，擁有如此豐富且看似跨越不同領域的人生經歷。前註冊護士、足球愛好者、夾公仔高手，再到如今的音樂創作人——每一個身份背後，都藏著他對生活的深刻理解與獨特感悟。「我讀了五年大學，當了護士，踢過職業足球，現在做音樂，一切都像是順其自然，卻又充滿意義。」On仔的話語中透露著一種從容，這份從容來自於他對每一個人生階段的全情投入與深度體驗。













意外轉彎的求學路：從足球夢到護理志業

回望大學時光，On仔最初的志願其實是物理治療。身為足球愛好者的他，希望未來能與運動領域產生連結。「如果踢不成球，至少可以用這個身份貢獻給足球。」然而，命運往往在意想不到的地方轉彎。面試過程中的變數讓他最終選擇了護理作為第二志願。「我最喜歡讀生物，而且護理是全球短缺的職業，能成為家人的健康顧問，也挺好的。」這個看似被動的選擇，卻為他的人生底蘊增添了珍貴的一筆。

大學五年的護理學習並不輕鬆，實習期間見證的生離死別更是深深震撼了他。「我見過嬰兒出生，那一刻我和寶寶一起哭；也第一次做『last office』，幫逝者清潔身體，一邊抹身一邊流淚。」這些經歷讓他真正理解了「holistic care」——全人照顧的深層含義。





「一個人最脆弱時，需要的是甚麼？心理、生理的關顧，都需要愛和知識。」這段護士經歷並非與後來的音樂路毫無關聯，反而成為他創作和待人的重要基石。「它讓我理解人性最赤裸的一面，如何對待脆弱的人生。這反映在我的音樂創作中，對歌迷、合作夥伴的溝通，更注重真誠和關懷。」





值得一提的是，On仔的大學生涯因為對足球的執著而延長了三年。「我試過踢職業球一年，因為成績不好重讀一年。」對於這段「繞路」的經歷，他並不後悔：「那些年，我做了想做的事，見了不同的風景。時間不是重點，經歷才是。」這份對人生節奏的從容理解，後來也化為歌曲《不是不早》的創作靈感，鼓勵那些覺得自己步調較慢的人：「把握自己的節奏，一切都剛剛好。」

音樂路上的自我尋找與突破

On仔的音樂之路始於2013年的《2013的約定》，那是他第一首自作曲。「大學時自學吉他，試著作曲，demo出來後得到監製肯定，就出街了。聽到電台播，感覺好感動。」雖然這首歌標誌著他音樂路的起步，但真正讓他感受到成功的，卻是單飛後的作品《二零四十六億歲》。





這首歌的誕生背景，正值On仔人生的低谷期。「失聲大半年，迷失自我。我問自己：我是誰？人生意義是甚麼？」在這樣的自我質疑中，他選擇回顧過去，重新審視自己的能力與方向。

「回顧很重要。很多人不記錄過去，就跟著別人走。但回顧能找回本源。」這個過程讓他發現，自己過往喜歡的陳奕迅作品《兄妹》、《想哭》，原來都出自監製李振權（Gym）之手。於是他主動尋求合作，最終憑藉這首歌拿下十大獎項，「那是衝破自我的階段。」





他的首張個人專輯命名為《本源》，正象徵著這種回歸初心、從頭出發的決心。而近年的作品如《額頭有字》，展現了他在音樂創作上的另一面向。「它像製造浪漫的備忘錄，講無論我變成甚麼樣子，都能認出你，就像額頭刻了字。」對於音樂創作，On仔有著非常清晰的理念：「每個人來到世界是為了體驗，然後分享感受。我用音樂分享生活，其他人可能用畫畫或跳舞。」這種朴實而真誠的創作觀，讓他的音樂始終貼近生活，富有溫度。

過去十年間，從組合成員到單飛發展，他已經創作了上百首歌曲，三次登上紅館舞台。「每首歌都做自己想做的，公司給我很大自由。」這份創作自由讓他能夠持續產出真實反映內心感受的作品。

生活的多彩面向：夾公仔與足球的樂趣

除了音樂創作，On仔的生活充滿了各種有趣的愛好。去年7月開始，他迷上了夾公仔。「從日本旅行開始，夾比買開心。看YouTuber教學，學食飽、數拍、反打......現在夾了超過一千個！」

這個新愛好不僅為他帶來樂趣，更巧妙地融入了工作中。他推出歌曲《我違和但我不糾正》，並設置夾公仔機讓粉絲參與互動。「夾公仔像挑戰難關，有時投資多，會想收手嗎？但過程才是重點，不是只計錢。」對他而言，夾公仔的樂趣與音樂創作有著相似的本質：「一有靈感，就馬上記錄。甚至發夢醒來，也要抓住旋律。」兩者都需要在瞬間把握機會，都重視過程勝於結果。





足球依然是他生活中的重要元素，儘管因為十字韌帶受傷，現在更多是以娛樂為主。「加入FC3，和演員、歌手踢波，分享技巧。」無論是夾公仔還是足球，都成為他拉近人際關係的橋樑：「夾到喜歡的，送給家人、朋友、同事。關係更親密。」

近年來，他也更加重視友情的維繫：「近年多約中學同學食飯、唱K。人生無常，越來越珍惜。」這份對人際關係的重視，同樣源自於他早年護理工作中對人性的深刻理解。





未來十年：平衡中的自由與成長

展望未來十年，On仔對生活有著清晰而實際的規劃。他希望每年能有三次旅行：一次陪伴母親、一次與朋友同行、一次獨自探索。在音樂事業上，他期待「唱功進步，做show，希望一個人登紅館。」

更重要的是，他強調工作與生活的平衡：「工作自由，私人時間分清楚。朋友結婚，我一定去，比賺錢重要。」這種對人生輕重緩急的清晰認知，正是他多年來各種人生經歷所累積的智慧。