陳克勤禁何君堯提問遭斥「護短」 隔空反擊內容離題：聯想起梁國雄伎倆
立法會財委會周五通過向政府撥款18億元，向商用車提供柴油補貼。審議撥款期間，選委界何君堯發言時，一度稱「我唔使畀佢(政府)答」，但其後又要求財政司副司長黃偉綸在最後12秒時間回應。何會後批評，主持會議的財委會副主席陳克勤指出內容與主題無關，毋須副司長回應，「這樣護短實在難看！」陳克勤事隔兩日發文反駁，指出「資深的何議員」離題在先，又質疑其行為「難免令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆」，對何的表現與議會所需的專業標準背道而馳，並在會後發表與事實不符的攻擊言論，深感遺憾與失望。
「唯獨資深何議員反其道而行」
政府日前提出4項措施應對燃料價格上升，隨後到立法會財委會申請18億元緊急撥款，周五開會討論。何君堯在會上發言提到，自己支持政府推出的特別措施，但關注政府會否考慮和如何管制油價，稱在內地入油時發現「一河之隔」油價相差兩倍多，建議政府考慮立法監管油商加價。他會後同日在社交平台發文，批評當他要求副司長回應的時候，「主持陳克勤卻說與主題無關不用司長回應，這樣護短實在難看！」之後再上載發言影片。
事隔兩日，陳克勤在社交平台發表一則題為《嚴肅回應何君堯議員不實言論》的長文反擊，指作為財委會副主席兼會議主持，有責任確保會議按照《議會規則》有序進行，當日他有恪守《議事規則》主持會議，讓54名要求發言的議員在2小時15分內提問和表達意見，在議會歷史上均屬罕見。
陳重申，會議之初已明確強調該節會議僅審議「有時限柴油補貼」，長遠政策應在相關事務委員會探討，並多次提醒議員不應提出政策性問題，然而「唯獨資深的何議員反其道而行之」，認為何發言要求政府修例限制油價明顯離題，又稱何是會上僅有兩位用盡連問連答時間而不留空間予官員回覆的議員之一。
斥何表現與專業標準背道而馳
此外，陳又指控何在發言時先稱「我唔使畀佢(政府)答」，但其後又要求財政司副司長黃偉綸在最後12秒時間，回應何的長遠政策建議，「如此表現，難免令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆：利用發言時間攻擊政府，搬弄是非，事後將斷章取義的影片上傳網絡，以偏概全地博取流量。」
陳另指出，何僅在會議開始和提問時在席，故未知悉其關注內容已有數位議員提出，並獲官員詳盡回應。他已基於尊重，多次酌情讓何完成其離題和重複的發言、充分表達意見，又稱何是身兼內務委員會副主席的資深議員，理應深諳議會運作和特別尊重《議事規則》，「然而其表現卻與議會所需的專業標準背道而馳，並於會後發表與事實不符的攻擊言論，本人深感遺憾與失望。」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024456/陳克勤禁何君堯提問遭斥-護短-隔空反擊內容離題-聯想起梁國雄伎倆?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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