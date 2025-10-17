陳冠希上海半島酒店當眾鬧爆工作人員：你一直看着我甚麼意思？

陳冠希（Edison） 雖已45歲，但仍然相當好火，繼早前被指大鬧機倉，近日又於上海半島酒店被拍到，疑因不滿酒店工作人員的服務，更在酒店大堂手指指，怒罵對方。

陳冠希半島酒店當眾鬧爆工作人員

從網上流傳的影片可見，陳冠希在酒店大堂以手直指酒店工作人員，嬲爆指：「你知道嗎？你到底知不知道，你知道怎麼管理一個五星級酒店嗎？你一直看着我甚麼意思？」而對方未有回應，似乎因為酒店工作人員的管理服務有問題，但真正衝突原因則未清楚。