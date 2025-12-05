宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
陳冠希日本街頭「鬍鬚大叔」造型曝光！被求合照反應圈粉，1句話洩漏疼妻的心
46歲的陳冠希近日在日本被路人巧遇，隨性造型意外掀起討論。有人笑稱他「男星的盡頭是本山」，他卻用高EQ回應「本山冠希聯名款很值錢」，幽默自嘲反而圈粉無數。
12月1日，有網友在日本伊勢丹門口遇到陳冠希。他頭戴深藍毛帽、身穿毛線外套，臉上帶著些許鬍渣，與過去《千機變》時的貴公子形象判若兩人。不過陳冠希本人親和力十足，被網友請求合照時爽快回應：「沒事來啊！我正好在等我老婆。」溫柔的反應讓不少人改觀。
針對網路上瘋傳的「撞臉趙本山」話題，他也在直播中大方接梗：「沒有剃鬍子大家覺得我像誰？對了，本山！本山冠希聯名很值錢！」幽默自我調侃。雖然部分網友酸「歲月是把殺豬刀」，但更多人稱讚他不被容貌綁架的自在態度。
近年陳冠希的生活重心明顯回到家庭，偶遇時一句「等老婆」也展現疼愛妻女的形象。他常被拍到幫8歲女兒Alaia背書包、陪妻女外出吃飯，也會在社群平台為女兒慶生，寫下「Happy 8th Birthday, Princess Alaia」，濃濃父愛讓網友直呼「浪子的盡頭果然是女兒奴」。
延伸閱讀
陳冠希全家海邊放閃！8歲愛女Alaia「高級臉」驚豔網友：超模基因太強大
其他人也在看
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 夏文汐佘詩曼三代「母女裝」 髮型細節突顯二人微妙關係
Man姐（佘詩曼飾）在「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）的「威爾斯火炬獎」祝捷晚宴上，與對方就網媒及傳統媒體的生態及質素展開激烈爭辯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
遭爆料曾涉偷竊性侵！趙震雄宣布引退 結束21年演員生涯
韓劇《Signal》的49歲男星趙震雄昨日被爆未成年時曾多次犯罪，爆料者指他十多歲時曾是流氓，經常霸凌同學....東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林青霞豪宅驚爆「不速之客」入侵 「殺無赦」下毒手
【on.cc東網專訊】「大美人」林青霞於1973年憑電影《窗外》正式出道，多年來累積了不少經典作的她，人氣高踞不下，仍是不少影迷心中的女神。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦揭露一段「比拍武俠更刺激」的家中驚魂。她坦言，讓她真正心神不寧的不是江湖風波，也不東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。有歌迷東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
世界黃金協會最新研判：2026年國際金價再漲30%
世界黃金協會（WGC）周四（4 日）發布的報告顯示，今年黃金的表現亮眼，不斷刷新歷史紀錄，以當前價位計算，2026 年黃金價格有望再上漲 15% 至 30%。鉅亨網 ・ 2 天前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前
中國夫妻生出金髮碧眼娃！竟是隔代遺傳
[NOWnews今日新聞]中國江蘇一對普通夫妻，2022年迎來愛女誕生，卻因孩子奇特的外貌而成為外界談論焦點，黑髮黑眼的2人竟誕下有著金棕色頭髮及灰藍眼珠的女兒，一度以為是不是抱錯了。後續經由家族史回...今日新聞 ・ 21 小時前
櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬
那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！Japhub日本集合 ・ 1 天前
假面騎士最兇反派親自下場！ 宮原華音突然跑去職業擂台？
那年她才高一，170cm配長腿＋娃娃臉，一堆專業模特兒直接被她按在地上摩擦。廣告一播，全日本男生手機桌布瞬間統一：「這誰家女高中生啊，拜託讓我當她拖鞋」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
電影公司宣布《阿凡達：火與燼》香港上映日期押後
【on.cc東網專訊】由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的荷里活矚目新作《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash），原定本月17日在香港上映。不過電影發行商今日就宣布影片將押後上映。<br/>20世紀霍士東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！
美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。鉅亨網 ・ 10 小時前
葵涌巴士的士與垃圾車相撞 12人受傷包括途人
葵涌今午約3時發生交通意外，一輛巴士、的士及垃圾車相撞，初步有12人受傷。 事發在葵盛圍298號，意外最少造成12人受傷，包括一名女途人、巴士上8名乘客，及3名司機，警方正調查事故原因。am730 ・ 12 小時前
《戀愛熊天秤》熊熊翻白眼吐槽直男真的超NG
[NOWnews今日新聞]男女思考邏輯大不同，《戀愛熊天秤》主持人黃豪平自曝自己的「直男的行為」常被女友周宇柔抱怨，特別是兩人一起出門時，因為身為理科腦的他，認為走路就是要走直線最快，但女友卻喜歡繞路...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
銅鑼灣執紙皮女子被墮下鐵通擊中 頭部受傷命危
【on.cc東網專訊】昨晨(5日)11時許，一名姓彭(51歲)女子在銅鑼灣渣甸街54至58號一間餐廳後巷執紙皮期間，懷疑一支鐵通由高處墮下，頭部被擊中受傷，倒臥地上，途人見狀報案。事主由救護車送往瑪麗醫院救治，現時情況危殆。現場遺下血漬及紙皮，警員經調查案件列作on.cc 東網 ・ 17 小時前
爆一爆｜有錢未有真相 香港人自求多福（Louise）
由政府投入3億元作為起動資金的「宏福苑援助基金」，截至12月4日為止，捐款額已達到28億元，相信邁向30億元絕對冇難度。錢在香港來說是不缺的，然而宏福苑災民以至全港受到「樓宇更新大行動」影響的業主，同樣要追求真相。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
宏福苑五級火災｜屋宇署：175幢私人樓宇已完成拆棚網 3幢申請延期
【Now新聞台】屋宇署指，截至下午3時，175幢私人樓宇已完成拆網，52幢仍在拆除，預計短時間內完成，另外有3宗申請要求額外時間拆網，涉及3幢樓宇，相關承建商表示會爭取下星期內完成拆網，屋宇署已批准有關申請。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 15 小時前