陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去

近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。

現年45歲的陳冠希，過去以《頭文字D》、《無間道》等作品累積高人氣，這次出席婚禮穿著深卡其色西裝外套，整體造型正式，但成為討論焦點的反而是八字鬍造型，有網友甚至第一時間沒認出來。除了毛利小五郎，也有人延伸聯想到趙本山、光頭強。

網友對於這幾張照片反應兩極，有些人拿他年輕時的模樣作比較，感嘆歲月帶來的變化果然還是很大；但另一派則認為自然老去很正常，覺得他不刻意維持偶像形象，反而顯得自在。

除了陳冠希，當天和他一起出席婚禮的妻女也受到關注。8歲女兒Alaia身穿粉紅色小外套，模樣可愛；老婆秦舒培則穿著深灰色外套，神情輕鬆。一家三口之間氣氛和樂，許多網友呼籲儘量還是不要打擾，讓孩子也能有安靜的成長環境。

