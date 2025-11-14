陳冠希Adidas Polo網衫半價$449！Adidas官網別只看鞋，大熱Logo背心$129超抵買，指定減價貨品額外五折

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Adidas官網優惠不僅限於鞋款，服飾亦同樣值得入手。陳冠希最愛的Polo網衫現正以半價發售，只需$449即可購入，半價入手極具性價比。即看內文：
Adidas近年在潮流服飾領域持續深化布局，透過經典鞋款復刻、跨界合作以及品牌故事重塑，成功吸引新世代消費者，並在全球市場保持穩健增長。透過社交媒體與明星代言，Adidas成功將運動服飾轉化為潮流符號，尤其在年輕族群中形成「三葉草時尚風潮」。其中一個亮眼例子一定要數到與「潮流教父」陳冠希展開全球合作，推出「adidas Originals by Edison Chen」系列，融合街頭文化與設計美學。
最近Adidas官網正舉行雙11限時優惠活動，即日起至11月16日，不僅鞋款，服飾與配件亦同樣優惠，陳冠希最愛的網衫單品更低至5折，是次官網折扣力度空前，絕對要把握這個快閃機會！
跨界合作與復古回歸 掀起話題性
Adidas不僅是運動品牌，更是潮流文化的重要推動者。透過復古鞋款的回歸及星級跨界合作，在潮流服飾領域持續擴張影響力。Adidas Originals系列持續推出Samba、Gazelle、Campus等復古鞋款，搭配寬鬆剪裁的運動服飾，成為街頭潮流代表，再次引起全球搶購熱潮。同時間，聯乘設計師、明星及品牌的跨界合作，如推出Beyoncé的Ivy Park、Bad Bunny的聯名鞋款，帶來話題性與獨特設計，亦鞏固其在全球時尚與運動市場的領導地位。
陳冠希造型Polo網衫半價入手 指定減價貨品額外五折
陳冠希近年與Adidas Originals展開全球合作，推出「adidas Originals by Edison Chen」系列，融合街頭文化與設計美學。他本人常以網衫款式作為造型亮點，更推出「Clot Pique Polo」，網眼設計與半透明質感，結合運動品牌的機能感和街頭潮流元素，在潮流圈掀起話題，成為不少時尚愛好者追捧的單品。是次Adidas雙11優惠，只需半價$449即可購入陳冠希造型Polo網衫，是潮流愛好者的必買單品！另外，部分運動上衣及褲款，均以折扣價發售，無論運動或日常休閒皆適合。官網購買三件或以上指定減價貨品可享額外五折優惠，切勿錯過此限時良機。
Resort Crochet Polo (Off White)
5折價：$449；
原價：$899
Resort Crochet Polo (Black)
5折價：$449；
原價：$899
Resort Crochet Tee (Off White)
5折價：$549；
原價：$1,099
Resort Crochet Tee (Off White / Black)
5折價：$549；
原價：$1,099
Essentials Ribbed Tank Top
5折價：$129；
原價：$259
adidas Originals R3CD Track Top
4折價：$439；
原價：$1,099
Cotton shorts
5折價：$249；
原價：$499
Premium Brushed Velvet Track Top
4折價：$599；
原價：$1,499
Sportswear Pants
3折價：$167；
原價：$559
