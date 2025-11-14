Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

陳冠希Adidas Polo網衫半價$449！Adidas官網別只看鞋，大熱Logo背心$129超抵買，指定減價貨品額外五折

Adidas近年在潮流服飾領域持續深化布局，透過經典鞋款復刻、跨界合作以及品牌故事重塑，成功吸引新世代消費者，並在全球市場保持穩健增長。透過社交媒體與明星代言，Adidas成功將運動服飾轉化為潮流符號，尤其在年輕族群中形成「三葉草時尚風潮」。其中一個亮眼例子一定要數到與「潮流教父」陳冠希展開全球合作，推出「adidas Originals by Edison Chen」系列，融合街頭文化與設計美學。

最近Adidas官網正舉行雙11限時優惠活動，即日起至11月16日，不僅鞋款，服飾與配件亦同樣優惠，陳冠希最愛的網衫單品更低至5折，是次官網折扣力度空前，絕對要把握這個快閃機會！

跨界合作與復古回歸 掀起話題性

Adidas不僅是運動品牌，更是潮流文化的重要推動者。透過復古鞋款的回歸及星級跨界合作，在潮流服飾領域持續擴張影響力。Adidas Originals系列持續推出Samba、Gazelle、Campus等復古鞋款，搭配寬鬆剪裁的運動服飾，成為街頭潮流代表，再次引起全球搶購熱潮。同時間，聯乘設計師、明星及品牌的跨界合作，如推出Beyoncé的Ivy Park、Bad Bunny的聯名鞋款，帶來話題性與獨特設計，亦鞏固其在全球時尚與運動市場的領導地位。

陳冠希造型Polo網衫半價入手 指定減價貨品額外五折

陳冠希近年與Adidas Originals展開全球合作，推出「adidas Originals by Edison Chen」系列，融合街頭文化與設計美學。他本人常以網衫款式作為造型亮點，更推出「Clot Pique Polo」，網眼設計與半透明質感，結合運動品牌的機能感和街頭潮流元素，在潮流圈掀起話題，成為不少時尚愛好者追捧的單品。是次Adidas雙11優惠，只需半價$449即可購入陳冠希造型Polo網衫，是潮流愛好者的必買單品！另外，部分運動上衣及褲款，均以折扣價發售，無論運動或日常休閒皆適合。官網購買三件或以上指定減價貨品可享額外五折優惠，切勿錯過此限時良機。

Resort Crochet Polo (Off White)

5折價：$449； 原價：$899

SHOP NOW

Resort Crochet Polo (Off White)

Resort Crochet Polo (Black)

5折價：$449； 原價：$899

SHOP NOW

Resort Crochet Polo (Black)

Resort Crochet Tee (Off White)

5折價：$549； 原價：$1,099

SHOP NOW

Resort Crochet Tee (Off White)

Resort Crochet Tee (Off White)

Resort Crochet Tee (Off White / Black)

5折價：$549； 原價：$1,099

SHOP NOW

Resort Crochet Tee (Off White / Black)

Resort Crochet Tee (Off White / Black)

Essentials Ribbed Tank Top

5折價：$129； 原價：$259

SHOP NOW

Essentials Ribbed Tank Top

adidas Originals R3CD Track Top

4折價：$439； 原價：$1,099

SHOP NOW

adidas Originals R3CD Track Top

Cotton shorts

5折價：$249； 原價：$499

SHOP NOW

Cotton shorts

Premium Brushed Velvet Track Top

4折價：$599； 原價：$1,499

SHOP NOW

Premium Brushed Velvet Track Top

Sportswear Pants

3折價：$167； 原價：$559

SHOP NOW

Sportswear Pants

