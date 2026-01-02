龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
陳冠希CLOT x Coach聯名來襲！太會做聯名系列了，印花Tee、牛仔袋、冷帽...搶貨要快
陳冠希的時尚品味向來獨到，其主理的 CLOT 擅長融合東西方潮流元，這次與經典美國品牌 Coach 攜手，將雙方的標誌性元素與工藝結合，推出一系列打造出跨文化、跨概念的聯名系列，潮人們千萬別錯過！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
雙面印花圍巾 HKD 2,500
這條oversized尺寸的圍巾非常實用，採用雙面設計。一面是Coach經典的馬車圖案Monogram印花，另一面則是聯名特別設計的圖案，一條圍巾就能變換兩種風格。無論是簡單圍在頸上，或是隨意披在大衣外套外，都能立刻為整體造型增加層次感。
針織冷帽 HKD 950
這款針織冷帽設計低調，僅在正面飾有小巧的皮革標籤logo，針織材質柔軟親膚，適合搭配各類休閒裝束，是為日常造型加上個性風格的實用配件。
丹寧漁夫帽 HKD 750
經典漁夫帽版型對各種臉型都很友好，丹寧材質挺身有型，復古韻味十足又不缺百搭屬性。搭配 T 恤、襯衫或連帽衛衣，休閒隨性，不論是日常逛街還是戶外活動，都能為穿搭大大加分。
寬鬆 T 恤 HKD 750
作為系列中的基礎單品，這款Relaxed版型的T恤備有黑、白兩色，寬鬆版型對各種身材都很包容，面料柔軟舒適，上身沒有束縛感。上面的聯名印花設計簡潔，是日常穿搭中容易配襯的款式。
Tabby肩背包 HKD 4,200 & Brooklyn手提肩背包 HKD 5,200
手袋方面，丹寧材質的Tabby肩背包 (HKD 4,200) 將潮流丹寧與經典包型融合，辨識度極高。而另一款Coach 大賣的Brooklyn手提肩背包 (HKD 5,200) 則更低調百搭實用，容量可收納13寸手提電腦，適合上班上學或日常外出，黑色皮革設計高級耐看，不論搭配西裝或是休閒外套一樣隨性有格調。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Loro Piana手袋出新款軟皮革袋！Extra Softy橫款手提包貴氣感滿滿，你的銀包跟得上更新速度嗎？
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
2026十大熱款Hobo Bag手袋推薦！從LV、Dior、BV到Gen-Z最愛Coach，實用大容量不費力時尚感
Hermès愛馬仕新手袋又有爆款來襲！Garden系列加入編織元素，兩款新作是你的夢幻手袋嗎？
其他人也在看
Loro Piana手袋出新款軟皮革袋！Extra Softy橫款手提包貴氣感滿滿，你的銀包跟得上更新速度嗎？
近幾季時尚圈對柔軟、隨性的手袋輪廓格外著迷。一向以頂級面料聞名，走低調奢華風格的Loro Piana也順應這股趨勢，在2026春夏系列中推出了全新的Extra Softy手提包，將品牌的貴氣質感融入休閒的軟包設計中。Yahoo Style HK ・ 1 天前
HUAWEI FreeClip 2 真無線耳機港版開箱評測！延續好戴輕身 C 型橋、雙振膜單元音樂表現升級
本月中 HUAWEI 在港發佈新作 FreeClip 2 真無線耳機，其保留易戴特色 C 型橋設計、單邊框體減重至 5.1g 更便攜，並升級採用雙振膜單元加強聲樂體驗。Mobile Magazine ・ 1 天前
中一入學2026丨一文看清九龍區55間熱門官津中一自行分配學位收生準則、資訊
中一自行分配學位將由即日起至1月16日接受報名，本文綜合九龍區55間熱門官津中學收生人數、面試日期、甄選面試及收生準則等，方便家長們更能善用子女的優勢。Yahoo 親子 ・ 1 天前
「迪卡儂」高質靚款百元價運動服推薦！大熱Quarter Zip上衣$299，誰說平替沒有質感
迪卡儂（Decathlon）向來出名性價比高和又實用，品牌旗下有許多單品，不僅性能到位，設計也簡約耐看，用親民的百元價格就能入手，輕鬆混搭出個人風格，打破「平替沒質感」的偏見！Yahoo Style HK ・ 1 天前
不是許光漢都著到好睇UNIQLO穿搭！「日本女生視角」配襯低成本男裝，分析「男生如何穿才最加分」
日本時尚 YouTuber 以「女生視角」為男生配襯穿搭，全部選用 UNIQLO 、 GU 單品，親民價錢已能配搭出帥氣加分著裝！Yahoo Style HK ・ 1 天前
BAPE 以「Golden Era」SS26 系列重啟千禧年潮流熱浪
BAPE 將於 2026 年 1 月 3 日推出 2026 春夏系列「Golden Era」，並同步公開以東京多個地標為背景拍攝的宣傳企劃，向 2000 年代初期的街頭裝束致敬。HYPEBEAST ・ 1 天前
華倫超拿斯唞4周 金塊陷中鋒荒
【Now Sports】本來頂替尤基治中鋒空缺的華倫超拿斯，因為在周三戰勝多倫多速龍的比賽受傷離場，如今和尤基治一樣，至少要養傷4周。對速龍一仗，華倫超拿斯（Jonas Valanciunas）在第3節還剩4分03秒時，拉傷小腿退下火線，離場前攻入17分，外帶9籃板、4助攻和3封阻，表現突出。金塊最終以3分之差險勝對手，但連這名後備中鋒也加入傷兵名單，無疑是雪上加霜。金塊周四證實，華倫超拿斯需要在4周後再評估傷勢，意味他會在尤基治受傷期間也缺陣，因此目前陣容裡，只剩新秀特朗賀姆斯和薛基拿治可作中鋒位置的替換，根據媒體消息，不排除會利用空出的第15人名額，從自由市場引入內線球員應急。除了中鋒位置，金塊其他位置一樣有傷兵，但根據教練艾度文賽後透露，主力艾朗哥頓和基斯汀巴朗接近回歸，無疑稍給這支在西岸排第3、近況不是太穩定的球隊帶來一點安慰。now.com 體育 ・ 1 天前
Apple Vision Pro 遭大削產量與預算 「空間運算」豪賭暫告失靈
Apple 備受關注的Vision Pro正面對殘酷的現實考驗。多份報告指，Apple 的中國合作夥伴 Luxshare 在 2025 年初已暫停生產，而在關鍵的 2025 年假日季度，出貨量只有約 45,000 部，對比 2024 年推出首年的約 390,000 部，可謂天淵之別。HYPEBEAST ・ 1 天前
探索經典黃色框架後的地球奇觀 | National Geographic博物館2026年夏季開幕
從雜誌到紀錄片，自1888年成立的National Geographic（國家地理）是不少人認識地球的途徑，同時透過不同研究與探索項目展現、關懷和保護地球；當中全新博物館National Geographic Museum of Exploration將於2026年夏季在美國華盛頓特區市中心開幕。men's uno HK ・ 1 天前
Jennie私服都在穿！這幾款adidas外套早已成為韓星「隱藏制服」 推介限時7折起adidas高人氣外套
說到韓星的日常穿搭，近年最常被拍到的單品非Adidas外套莫屬。無論是機場照、練習室還是簽售活動，偶像們總愛以經典的三線造型外套現身。到底Adidas外套有甚麼魅力，能讓韓星們幾乎人手一件，甚至出現在舞台造型中？以下即為大家揭開Adidas外套的獨有魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2026大勢眼影妝原來是銀色！SUQQU、CHANEL、3CE...從開架到名牌百搭眼影盤，閃令令極高級而且日常也用得著
2026年的彩妝趨勢裡，銀色眼影毫無懸念成為大勢！Y2K風潮持續發酵，搭配未來感審美的崛起，銀色具科技光澤與靈動質感的特性，帶點復古氛圍又能為眼妝注入前衛感，成為2026年的關鍵妝容元素！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Nike 推出全新圖案 T-Shirt 系列，向 LeBron James 41 歲生日致敬
Nike 推出全新圖案 T-shirt 系列，向 LeBron James 41 歲生日致敬HYPEBEAST ・ 1 天前
西貢Cafe 2026｜18間西貢咖啡店打卡推介！必食炸鱔三文治/自家製酸種麵包/手工雪糕/寵物友善
西貢Cafe可以說是繼海鮮酒家後，最受西貢遊客歡迎的餐飲場所。在越開越多咖啡店下，西貢每間咖啡店都要有堅強的實力才能留下來，當中包括打卡熱店、寵物友善Cafe等。這次Yahoo Food集齊18間高質又受歡迎的西貢Cafe，等大家行完山又或者到西貢食海鮮大餐前可以Chill一Chill！Yahoo Food ・ 1 天前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！川普為何開戰委內瑞拉？專家拆解美對委策略大升級
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統川普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。 這場代號未公開的軍事行動，成為自 1989 年入侵巴拿馬以來，美國在拉丁美洲發動的最大規模軍事打擊。鉅亨網 ・ 5 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 11 小時前
女網紅爆與鹿晗床照「睡完了」 工作室急撇清將搜證提告
【on.cc東網專訊】35歲前韓團EXO成員鹿晗2017年公開認戀關曉彤，去年兩人互動減少傳出情變，雙方都未正面回應。昨日（2日）深夜，一名女網友在社交網爆出疑似鹿晗的床照，影射兩人關係匪淺，還稱「所有頂流都睡完了」，人生沒有遺憾，對此，鹿晗工作室今日（3日）凌東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部：深表震驚！
美國總統川普周六（3 日）在社群媒體 Truth Social 上宣布，成功對委內瑞拉發動大規模襲擊，抓獲委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯，並從委國帶離。鉅亨網 ・ 5 小時前
川普稱馬杜羅副手已宣誓就職委內瑞拉總統 將協助美國完成權力交接
Photographer: Carlos Becerra/Bloomberg 【彭博】--Bloomberg ・ 2 小時前
委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕 歐盟呼籲遵守國際法
（法新社布魯塞爾3日電） 美國總統川普（Donald Trump）稍早宣布，美軍今天已在大規模攻擊行動中逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。馬杜洛今天傳出遭到美國逮捕後，西班牙已提議擔任調解人。法新社 ・ 5 小時前
川普：馬杜洛已在美方大舉出擊下被捕
（法新社棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，美軍發動「大規模打擊」行動後，已經捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普在Truth Social貼文：「美國已成功對委內瑞拉及其領袖、總統馬杜洛執行大規模打擊，他與妻子已被捕並解送出境。」法新社 ・ 8 小時前