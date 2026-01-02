陳冠希CLOT x Coach聯名來襲！太會做聯名系列了，印花Tee、牛仔袋、冷帽...搶貨要快

陳冠希的時尚品味向來獨到，其主理的 CLOT 擅長融合東西方潮流元，這次與經典美國品牌 Coach 攜手，將雙方的標誌性元素與工藝結合，推出一系列打造出跨文化、跨概念的聯名系列，潮人們千萬別錯過！

雙面印花圍巾 HKD 2,500

這條oversized尺寸的圍巾非常實用，採用雙面設計。一面是Coach經典的馬車圖案Monogram印花，另一面則是聯名特別設計的圖案，一條圍巾就能變換兩種風格。無論是簡單圍在頸上，或是隨意披在大衣外套外，都能立刻為整體造型增加層次感。

雙面印花圍巾 HKD 2,500

針織冷帽 HKD 950

這款針織冷帽設計低調，僅在正面飾有小巧的皮革標籤logo，針織材質柔軟親膚，適合搭配各類休閒裝束，是為日常造型加上個性風格的實用配件。

針織冷帽 HKD 950

丹寧漁夫帽 HKD 750

經典漁夫帽版型對各種臉型都很友好，丹寧材質挺身有型，復古韻味十足又不缺百搭屬性。搭配 T 恤、襯衫或連帽衛衣，休閒隨性，不論是日常逛街還是戶外活動，都能為穿搭大大加分。

丹寧渔夫帽 HKD 750

寬鬆 T 恤 HKD 750

作為系列中的基礎單品，這款Relaxed版型的T恤備有黑、白兩色，寬鬆版型對各種身材都很包容，面料柔軟舒適，上身沒有束縛感。上面的聯名印花設計簡潔，是日常穿搭中容易配襯的款式。

寬鬆 T 恤 HKD 750

Tabby肩背包 HKD 4,200 & Brooklyn手提肩背包 HKD 5,200

手袋方面，丹寧材質的Tabby肩背包 (HKD 4,200) 將潮流丹寧與經典包型融合，辨識度極高。而另一款Coach 大賣的Brooklyn手提肩背包 (HKD 5,200) 則更低調百搭實用，容量可收納13寸手提電腦，適合上班上學或日常外出，黑色皮革設計高級耐看，不論搭配西裝或是休閒外套一樣隨性有格調。

Tabby肩背包 HKD 4,200

Brooklyn手提肩背包 HKD 5,200

