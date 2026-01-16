陳冠希9歲囡囡Alaia與姑媽溫馨過節 愈大愈似超模媽媽被讚氣質

陳冠希（Edison）的家姐Olivia不時於社交平台上分享生活點滴，她最近貼出與陳冠希女兒Alaia的合照，現年9歲的Alaia開始有少女味，相信她會愈大愈靚！

現正身處於美國加州的Olivia分享早前過聖誕的溫馨時刻，她與姪女Alaia一同迎接佳節，齊齊製作曲奇及班戟等甜品，So Sweet！星二代Alaia為Edison及超模太太秦舒培的女兒，外貌及氣質愈大愈像媽媽，盡得父母的優良遺傳，網民紛紛大讚：「小姑娘越來越好看了」。

