陳凱琳再登頂成2025「最吸金KOL」 佘詩曼飆升5位排No.4

去年香港娛樂圈吸金KOL是誰？據媒體廣告分析平台分析，2025年十大品牌內容廣告銷售額最高KOL，結果令人震撼。向來被封為「最吸金KOL」的陳凱琳強勢再登頂，再度成為第一名，而近年憑《新聞女王2》人氣爆升的視后佘詩曼更是連升5級直衝第4位，吸金實力驚人。這份榜單不但揭示了香港KOL界的最新格局，更反映出娛樂圈商業價值的巨大變化。

陳凱琳強勢重奪吸金女王寶座，她今年再度成為「最吸金女王」，證明她的商業價值依然無人能敵。雖然她在2023年已成為冠軍，但去年卻被倪晨曦等藝人佔據前三甲，只能屈居第四位。不過相隔一年後，陳凱琳成功重奪榜首位置，再次證明她在廣告界的超強號召力和品牌價值。陳凱琳出名出Po多，密密做，又常與其他KOL合作，視帝老公和3個仔又經常粉墨登場，連阿媽阿爸都出動埋，難怪深受客戶喜愛！

陳凱琳再度登頂！

拍片出動全家Easy！

阿媽都拍片。

唔少得幾個寶貝仔。

仲有老竇。

網紅托哥成日同佢合作。