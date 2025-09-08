陳凱琳回應自家朱古力被負評 指批評者「都係搏少少流量嘅」直言唔鍾意最吸金KOL稱號

2013年港姐冠軍陳凱琳Grace近年轉型做KOL相當成功，更被網絡推廣公司封為「最吸金KOL」，不過人紅自然多是非，「抽水王」林作曾出post「利誘」陳凱琳驗DNA以證明身世；早前Grace推出嘅朱古力被另一「食評師」指控難食。陳凱琳早前接受前主播方健儀嘅訪問，對幾個話題作出回應。

方健儀訪問陳凱琳

被問到點睇「最吸金KOL」嘅稱號，陳凱琳直言唔鍾意，因為佢覺得唔應該用錢去衡量一個人，Grace教小朋友時都會同佢地講錢只係幫助生活嘅道具，唔應該以錢嚟定義身份同價值。又因為受客戶歡迎，網民覺得陳凱琳「老是常出現」，Grace就話因為唔想觀眾見得佢太多，於是堅持要做同廣告冇關嘅《歡迎光琳》節目，同朋友合作。

陳凱琳

對於之前「媽咪麵朱古力」被狠批，陳凱琳直言覺得該條片「都係搏少少流量嘅」，認為一個人覺得唔好食係唔需要特登拍片去糟躓食物。「有啲人會話浪費食物、抌呀各方面，但我睇到呢件事……我好明白佢嘅心態係咩，我明咗呢件事嘅時候，我就覺得唔緊要」。陳凱琳強調「媽咪麵朱古力」研發時有試過味，自己覺得冇問題，但對方唔鍾意「it’s super fine」。另一被負評話太硬嘅食品「朱古力大福」，陳凱琳承認真係出問題，佢解釋生意伙伴早咗製作大福再雪藏，所以硬咗都唔為意。

陳凱琳早前推出朱古力

多年來都有人質疑陳凱琳同孖生細佬Derek似外國人，與父母及家姐相貌有異，方健儀話如果係佢發生佢身上會唔開心，Grace就立即話「我冇架」，否認因此而影響心情。陳凱琳認為呢件事最重要係搵當事人，「當我爹哋媽咪都話冇嘢，『咪俾佢哋講，冇乜嘢』，我仲嬲嚟做咩？最緊要處理咗佢哋嘅情緒各方面，佢哋真係由始至終都冇嘢，『我哋真係你爹哋媽咪呀嘛，咁我哋可以點做啫？唔通人哋叫我去做DNA Test就去做，唔通佢哋話我哋唔係就唔係咩？』」。

陳凱琳認為負評佢嘅朱古力條片「都係搏少少流量」

