陳凱琳杭州遊山玩水 親自介紹當地景點

【on.cc東網專訊】藝人陳凱琳（Grace）最近去了杭州遊山玩水，不忘向網民介紹寶藏景點，她在社交網上載短片，片中她透露在杭州乘了個多小時地鐵才到達青山湖，她坦言初時也很擔心會被網上照騙：「本身有好多本地朋友都建議我哋唔好花咁多時間去呢個地方，不過愈有挑戰性我就愈要去，其實睇相嘅時候我都心諗會唔會中袱，不過唔好理咁多，來都來了，最多叫攝記影多啲相P咗佢囉。」

幸好去到發現現實跟照片一樣靚，還叫大家相信她，表示：「雖然有點遠，但看到這片絕美水杉樹林，值了！」網民見她貼地搭地鐵，大讚她接地氣，又指她在不足一分鐘的片段中分享了超多資訊，相當犀利，而且語速驚人，好有香港人最緊要快的特色：「視頻速度好快，還以為自己開了倍速」、「速度好快」、「內容主打快靚正」。

