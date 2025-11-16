黑色星期五優惠大合集！
陳凱琳杭州遊山玩水 親自介紹當地景點
【on.cc東網專訊】藝人陳凱琳（Grace）最近去了杭州遊山玩水，不忘向網民介紹寶藏景點，她在社交網上載短片，片中她透露在杭州乘了個多小時地鐵才到達青山湖，她坦言初時也很擔心會被網上照騙：「本身有好多本地朋友都建議我哋唔好花咁多時間去呢個地方，不過愈有挑戰性我就愈要去，其實睇相嘅時候我都心諗會唔會中袱，不過唔好理咁多，來都來了，最多叫攝記影多啲相P咗佢囉。」
幸好去到發現現實跟照片一樣靚，還叫大家相信她，表示：「雖然有點遠，但看到這片絕美水杉樹林，值了！」網民見她貼地搭地鐵，大讚她接地氣，又指她在不足一分鐘的片段中分享了超多資訊，相當犀利，而且語速驚人，好有香港人最緊要快的特色：「視頻速度好快，還以為自己開了倍速」、「速度好快」、「內容主打快靚正」。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
全運會｜52.89秒！何詩蓓100米自由泳輕鬆封后 個人今屆第二金 港隊今屆第五金
何詩蓓勇奪全運會個人第2金！香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）周六晚上出戰女子100米自由泳決賽，以52秒89由頭帶到尾，繼200米自由泳之後，再度登上全運會頒獎台最高點，這亦是港隊今屆第5面金牌。Yahoo 體育 ・ 16 小時前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 1 天前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調
香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...運動筆記 ・ 1 天前
立法會選舉．港島西︱論壇技術故障 8 分鐘 官方直播一度中斷 主持人陳芷菁：做 live 或演戲就係咁㗎啦｜Yahoo
立法會香港島西地方選區選舉論壇今日（15日）舉行，5 位候選人包括自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、黃秋萍、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强，將爭奪兩個立法會議席。論壇期間一度出現技術故障約 8 分鐘，當黃秋萍介紹政綱及其打氣團打氣之後，陳學鋒受音響問題影響無法順利發言。期間各候選人把握空檔高叫口號，現場稍為混亂。主持人陳芷菁控場時爆肚說：「你哋 3 號（候選人打氣團）嘅威力太大啦！」她又說：「我哋做 live 或演戲就係咁㗎啦」。政制及內地事務局 facebook 直播一度中斷，沒有顯示故障期間的現場畫面和收錄現場聲音。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
舒淇造型百變 工裝服散發美態
【on.cc東網專訊】女神舒淇近日經常遊飛機河，近日再獲時尚品牌之邀，現身上海幫手站台宣傳。較一般女星盛裝赴會爭妍鬥麗，舒淇選擇改以品牌明年春夏系列的深藍色麖皮中性套裝登場，造型恍如機械工人服般，低調卻顯奢華感，利落剪裁凸顯其颯爽氣質，被網民形容「廢土戰神」、「東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳沚默晒與《玫瑰戰爭》演員合照 原來背景厲害獲封「TVB才女」
吳沚默（Momo）畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，透過藝員訓練班入行，憑劇集《老表，你好hea！》醜女「烏笄」一角備受關注，亦有份演出《實習天使》、《白色強人》、《黃金有罪》、《刑偵12》等劇集。吳沚默同時係一名編劇，《老表，你好hea！》就將童年時與爺爺嘅經歷加入劇本，不僅演技出色，其編劇才華獲封「TVB才女」。日前，TVB下年重頭劇之一《玫瑰戰爭》於深圳拍攝戲份煞科，有份參演嘅吳沚默於社交平台PO出與楊茜堯、林夏薇、姚子羚、傅嘉莉、陳豪、陳展鵬等演員嘅合照；而原來，吳沚默就係《玫瑰戰爭》嘅作者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
用家「租轉買」1905萬入市鴨脷洲南灣三房套 原業主明蝕實賺離場｜二手樓成交
中原地產西南區深灣軒凱玥分行分區營業經理胡志軒表示，分行最新促成一宗鴨脷洲南灣二手買賣，單位為10座低層B室，實用面積約1,040方呎，三房一套間隔，坐向東北，望香港仔避風塘及山景，以1,905萬元易手，呎價約18,317元。 胡志軒指，新買家為用家，感樓價已見底，供樓較划算，遂決定轉租為買，入市自用。 據am730 ・ 13 小時前
全運會三項鐵人 黃安琪女子組封后 港隊韋祺第4名完成(曾梓桓報道)
【Now新聞台】至於三項鐵人女子組冠軍，由中國公安體育協會代表黃安琪贏得，港隊的韋祺第4名完成，與獎牌擦身而過。 女子個人賽早上8時率先開始，三個項目比賽距離51.5公里，運動員先在灣仔對出海面游1.5公里，上水後的單車路段踩10圈合共40公里，途徑政府總部及摩天輪等地標。四川林鑫瑜游泳換項到單車已經上了頭位，最後10公里賽跑圍繞中環海濱長廊，鬥4個圈衝線。一直領先的林鑫瑜後勁不繼，藍衫、來自河北的黃安琪代表中國公安體育協會出戰，在第一圈尾段壓過林鑫瑜搶上第一，之後愈帶愈開，最終一個人帶返終點。黃安琪奪金，是唯一女鐵人兩小時內完成，時間是1小時59分16秒。四川林鑫瑜及韋雯得第二及三，港隊的韋祺以兩小時1分25秒，第4名完成，與獎牌擦身而過；彭詩雅被淘汰，蔡欣妍則因為違規被賽會取消資格。三項鐵人港隊代表韋祺：「完全很開心，因為未嘗試過覺得我會在頭五名，今次游水成績已經是生涯最好，所以第四名很開心，終於可以接近頭三名，所以很滿意成績。」三項鐵人港隊代蔡欣妍：「我覺得對於明年，覺得自己在這場比賽看到原來我自己在單車、在游泳方面，如果爭取到較前面位置，會發揮得更加好。每一場比賽都會有很多身體now.com 新聞 ・ 22 小時前
全運會｜麥世霆200米蛙泳破港績驚喜奪銅 香港男子泳隊首面全運獎牌
周六晚上的全運會賽事，繼何詩蓓在100米自由泳超班摘金之後，師弟麥世霆參加200米蛙泳決賽同樣有驚喜，以2分09秒93破港績勇奪銅牌，令到香港代表團單日斬獲5面全運會獎牌。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來
今（14日）晚播映大結局的《金式森林》，昨晚（13日）一集相當精彩，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾，在潛力後輩陳曉華及羅子溢神助攻下、完美Carry四場爆Seed戲，更每場戲都各有亮點！向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其昨晚「口蜜腹劍」在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
姚焯菲大學宿舍開箱片由李克勤兒子Ryan操刀 網民大讚二人合拍：期待更多reels
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友，不時於社交平台互動。繼日前Ryan罕有上鏡，兼同Chantel拖手互動嘅影片後，今日（14日）凌晨時分Chantel喺社交網站上載關於宿舍開箱新影片！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前