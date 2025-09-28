陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...

颱風進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到悲傷嗎？懷疑我是否應該繼續現在的做法，或者我應該找到一種新的溝通方式，讓自己在你們面前更加脆弱。」她續稱懷疑自己該做甚麼和想要做甚麼之間，是否平衡得太多或太少，而感到困惑。對於突然鬧情緒，Grace對着那個「emo」小傢伙說：「是的，即使我也有懷疑的時候，沒關係。重要的是，我希望我能找到答案，無論需要多長時間，無論我需要誰來幫助我。」
