陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥

陳凱琳鄭嘉穎細仔Carlos3歲生日

現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。陳凱琳減少幕前拍劇工作，轉型做KOL兼進軍飲食界，吸金力驚人。最近佢為細仔Carlos搞派對慶祝三歲生日，並上載相關短片到社交網站與網民分享。

陳凱琳喺社交網站以英文出PO，表示：「Carlos正式三歲啦！🥹❤️故事時間！📖雖然有啲遲咗，不過我都迫不及待想同大家分享我哋小寶貝生日派對嘅精彩細節🎉！今年年初，我仍苦惱緊點樣為Carlos慶祝呢個特別嘅日子—我哋知道佢鍾意動物同戶外奔跑...經過一番研究（我非常重視兒童派對），我們搵到完美嘅場地！😍💓我唔係開玩笑，大家都玩得好開心~自助餐非常美味，場地寬敞、開放又明亮，孩子們當然對每個細節都愛不釋手，從裝飾、蛋糕，去到充氣城堡，他們都欣喜若狂！最好嘅係所有嘢都協調得好好，我完全唔需要操心，😉（這對媽媽嚟講福音！）CarlitoBitoooo 生日快樂~ 我哋希望你同我哋一樣咁鍾意呢個以叢林為主題嘅派對！🐯」

喺影片中，Grace除咗分享生日派對嘅開心時刻及佈置之外，佢仲分享自己童年嘅照片，並指自己細個時都有好正式嘅生日派對，所以佢而家都會為自己小朋友準備正式嘅生日派對。

影片出街後，唔少網民除咗同Carlos講生日快樂之外，亦有網民表示Carlos同爸爸媽媽好似樣，及叫保養得宜嘅Grace再生多一個BB，例如「Oh my gosh🥹 this lil boy is growing up too fast!! But still as cute 😝💫」、「Happy Birthday CarCar !! 🎂💗 Mini you turns 3 😍I’m the internet mom watching your kid grow up 🥹」、「Car car is growing up too fast 😍」、「Happy birthday Carlos!! I hope you have a lovely birthday!! Best wishes to you Carlos!! 🥰🥳」、「when the boys getting bigger, you going to look more like their sister than their mom 🥰🥰 ❤️❤️❤️❤️」、「Carlos與小時候概Grace一模一樣」、「再生一個吧，應該是女兒」及「Carcar同嘉穎超似樣！小帥哥😍」等等。

陳凱琳IG影片截圖

