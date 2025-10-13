陳同佳赴台自首接近「無得搞」 管浩鳴：陳「慘過坐監」人生停滯｜Yahoo

涉嫌於 2018 年在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳，因洗黑錢罪名在香港被判囚，他在 2019 年 10 月 23 日刑滿出獄。（REUTERS/Tyrone Siu）

【Yahoo 新聞報道】觸發香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，疑犯陳同佳在香港因洗黑錢罪名被判囚，他出獄至今已接近 6 年。一直跟進陳同佳情況的管浩鳴牧師，接受報章專訪表示，陳同佳赴台自首一事已接近「無得搞」，非常視乎台方的立場，稱暫未看到出路。管浩鳴過去曾說陳同佳居於深山清靜地方，他形容陳的情況「仲慘過坐監」，並回應外界質疑陳同佳「打機渡日」，稱他「人生完全停滯」，就如在大海隨水漂流的物體。

對於陳同佳赴台自首，台灣陸委會 2019 年 10 月 23 日表示已成立專案單一窗口，陳同佳一旦入境就會被逮捕。陸委會強調不接受陳同佳以「自由行」方式來台，過去多次呼籲港府以積極態度處理。

香港保安局去年 1 月回覆《明報》查詢時指，批准陳同佳入境的決定權和主導權，完全在「中國台灣」當局；只要當局盡快批准陳同佳入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排研究，以認真和務實態度處理。

《星島日報》今日（13日）刊出管浩鳴專訪，他形容陳同佳赴台自首一事已接近「無得搞」，非常視乎台方的立場，稱暫未看到出路，他強調會鍥而不捨跟進。他認為，最重要是確保陳同佳可獲得公平審訊，移交過程港台雙方要「有商有量」，不要引致其他更嚴重的後果。

管浩鳴稱陳同佳現在仍居於深山，足不出戶，「一直住在狹小空間」，平時完全沒有人和他對話，「最多偶爾見見父母，和社會隔絕了，肯定比坐牢更不堪」。對於外界質疑陳同佳「打機渡日」，管浩鳴認為有關說法「太表面」。他稱一名囚犯哪怕犯過大罪被判入獄，都有機會為自己行為負責，但陳同佳的狀況實際上是「人生完全停滯」，背負罪行但無機會接受審訊，遑論改過自新及重投社會。