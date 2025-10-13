陳同佳赴台自首接近「無得搞」 管浩鳴：慘過坐監人生停滯 日日打機點會開心？

3a.jpg

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，在香港因洗黑錢罪名被判囚，出獄至今已接近6年。一直跟進陳同佳情況的管浩鳴牧師，接受《星島日報》專訪表示，陳同佳赴台自首一事已接近「無得搞」，非常視乎台方的立場，稱暫未看到出路。管浩鳴說陳同佳仍住在深山地方，足不出戶，他形容陳的情況「仲慘過坐監」，又回應有網民質疑陳同佳「打機渡日」，指他「人生完全停滯」，「日日玩遊戲機點會開心？一個人對自己未來完全無方向，就好像『大海中的一團物體』，隨水漂流。」

平時沒人對話 「最多偶爾見父母」

《星島日報》今日（13日）刊出管浩鳴專訪，他直言陳同佳赴台自首一事已接近「無得搞」，非常視乎台方的立場，稱暫未看到出路，他強調會鍥而不捨跟進及想辦法。他認為，最重要是確保陳同佳可獲得公平審訊，移交過程港台雙方要「有商有量」，不要引致其他更嚴重的後果。

管浩鳴稱陳同佳現在仍居於深山，足不出戶「一直住在狹小空間」，平時完全沒有人和他對話，「最多偶爾見見父母，和社會隔絕了，肯定比坐牢更不堪。他犯的是謀殺、誤殺也好，總得給他機會受審吧？」。對於有網民質疑陳同佳「打機渡日」太自在，管認為有關說法「太表面」。他稱一名囚犯哪怕犯過大罪被判入獄，都有機會為自己行為負責，但陳同佳的狀況實際上是「人生完全停滯」，背負罪行但無機會接受審訊，遑論改過自新及重投社會。「日日玩遊戲機點會開心？一個人對自己未來完全無方向，就好像『大海中的一團物體』，隨水漂流。」

保安局去年1月指，批准陳同佳入境的決定權和主導權，完全在「中國台灣」當局；只要當局盡快批准陳同佳入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排研究，以認真和務實態度處理。

