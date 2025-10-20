陳喬恩結婚三年老公「被爆有私生子」？上節目親自回應：我只能算了

台灣女星陳喬恩曾出演多套偶像劇爆紅，人氣高企，更被封「偶像劇女王」。近年陳喬恩轉往內地發展，2022年與馬來西亞富二代藝術家曾偉昌（Alan）結婚，去年更補辦婚禮，不過網上就有一直有傳男方出軌更有私生子一說，陳喬恩與Alan日前現身節目親自回應傳言。

陳喬恩與老公Alan

陳喬恩與Alan日前現身《天聲一對》，兩人提到網上種種傳言，如陳喬恩起初「完全看不上艾倫，甚至有點嫌棄對方」，直至看到對方豪宅才變臉，更有傳言指Alan外遇兼有私生子，甚至已帶回家獲婆婆接納，對此陳喬恩立刻開玩笑問老公：「你的私生子是男的還是女的啊？」老公則笑著回：「我都沒聽說過」。

《天聲一對》截圖

而面對網上各種誇張失實謠言，陳喬恩亦表示無奈：「我只能算了，當一個娛樂大家的話題。」更透露聽到遙言後心情，慨嘆藝人身分只能承受：「當下看到的時候，我覺得不是生氣，是無奈，但這就是我們的行業所要承受的一部分。」

陳喬恩