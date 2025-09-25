信芯園向日葵田變汪洋 信哥寄語港人自強
陳喬恩自爆求婚當天「喝到斷片」！ 戒指怎麼戴上都忘記：一切來得太快
陳喬恩近日在綜藝《天聲一對》中分享了老公Alan求婚的趣事。她笑說，當天自己因為「喝到斷片」，竟完全不記得戒指是怎麼套上的，回想起來還有點懊惱，她打趣形容：「喝完酒，戒指就戴在手上了。」雖然記憶模糊，但滿臉都是幸福。
兩人自2019年相識，2022年登記結婚，2024年9月又在馬來西亞蘭卡威舉辦婚禮，今年9月21日剛過完戀愛六周年兼婚禮一周年紀念，感情依舊甜蜜。節目上她還提到，艾倫正是她在《女兒們的戀愛2》裡認識的第一位男嘉賓，立刻被其他人調侃「太著急」，她索性接著爆料醉酒求婚的故事，自嘲：「我覺得我一切好像來得太快了！」逗得現場笑聲不斷。
這對夫妻向來以真實互動聞名。艾倫曾吐槽陳喬恩睡覺打呼「像大貨車經過」，如今換她爆料求婚糗事，讓網友笑稱兩人是「喜劇人CP」。不少人認為，他們之間的自在玩笑，反而凸顯了深厚的信任與默契。更有人注意到，艾倫過去雖然打趣太太打呼，卻也因發現她患有嚴重睡眠呼吸中止症，第一時間陪她就醫，吐槽背後其實是滿滿的關心。
