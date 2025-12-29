陳喬恩47公斤喊話運動 黃子韜曾開顱縫43針

▲《NOWNEWS今日新聞》今（29）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：黃子韜（如圖）在綜藝節目中罕見揭露童年重大醫療經歷，驚險過往震撼全場；陳喬恩則大方公開體重數字，以行動提醒自己持續自律；另一方面，樂天女孩熊霓勇敢揮別長髮，以全新短髮造型迎接人生下一步，引發粉絲熱烈討論。（圖／翻攝自黃子韜微博）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》整理今（29）日娛樂看點：前EXO成員黃子韜錄影自爆童年因學武術發生意外，曾緊急開顱縫合43針，坦言差點成為植物人；陳喬恩站上體重機公開47.42公斤真實數字，年末自我喊話必須持續運動；樂天女孩熊霓一刀剪去留了15年的長髮，耳下激短髮亮相，感性表示：「剪掉的是長髮，留下的是勇氣。」

黃子韜錄影自爆童年開顱 縫43針險成植物人

曾以男團EXO出道的中國藝人黃子韜，近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中談及鮮少曝光的童年往事，他透露自己6歲時學習武術不慎摔倒，導致腦出血與顱內瘀血壓迫腦部，緊急接受開顱手術，頭部更縫合多達43針。

黃子韜轉述醫師說法，指出若送醫時間再晚幾分鐘，恐怕會造成智力損傷，最嚴重甚至可能成為植物人，所幸手術順利、術後完全康復，未留下後遺症，他也以樂觀態度回顧這段「在鬼門關前走一遭」的人生經歷。

陳喬恩站上體重機 47公斤自我喊話要運動

女星陳喬恩向來不吝於在社群分享生活點滴，昨日她在Instagram限時動態PO出站在體重機上的照片，公開顯示數字「47.42公斤」。對許多人而言已是理想體重的數字，陳喬恩卻選擇在年末以此提醒自己保持自律，她寫下「還有3天就要迎接明年啦，這體重激勵我必須持續運動」，並分享瘦身關鍵在於「蛋白質均衡、邁開腿」，展現對健康與狀態管理的高度要求，也讓粉絲直呼佩服。

樂天女孩熊霓剪去15年長髮 短髮亮相掀熱議

「樂天女孩」成員熊霓昨日在社群平台曬出剪髮影片，宣布揮別留了15年的長髮，換上俐落的耳下短髮新造型，影片中可見她以空氣瀏海搭配微外翹短髮，整體風格清爽有型，與過往長髮形象形成鮮明對比。

熊霓感性表示，終於鼓起勇氣完成一直想做的事，「剪掉的是長髮，留下的是勇氣」，並直言很喜歡現在的自己，貼文曝光後立刻吸引大量粉絲湧入留言，紛紛稱讚新造型「好看」、「美麗爆擊」，討論度居高不下。

