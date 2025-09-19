陳嘉寶為愛女搞生日派對 自製蛋糕添愛意

【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶(Anjaylia)2017年下嫁圈外男友黃頌祈，2019年誔下長女，再接連誔下兩女，三年抱三。近日二女Eliana迎來5歲生日，Anjaylia為愛女舉辦盛大的生日派對，更笑言是在老公心軟下開啟了女兒們會在一歲、五歲和十歲開生日party的黃家傳統，相當有愛!

本身已經育有3個女兒加上身邊朋友亦有小朋友的Anjaylia，當然從中獲取了很多經驗豐富，她指：「經歷過去一年參加了無數個小朋友生日party，這次我算是有點頭緒。直接book一個playroom讓小孩們瘋玩就是了！輕食、敲打糖果盒、回禮小禮物、閃石化妝和紋身貼貼服務一應俱全」，不過身為媽媽亦想親自為孩子獻上心意，Anjaylia在蛋糕師的幫助下，為Eliana整出了她所指定奶嘴生蠔公仔造型的兩層蛋糕，生日party同樣是奶嘴生蠔公仔主題，也邀來Eliana多位好友，夫妻兩人更一左一右送上肉緊一吻，相信Eliana感到相當滿意和幸福。

Anjaylia隨後在社交平台分享出多張生日派對照片，她亦十分保護囡囡用貼圖遮蓋囡囡的樣貌，並留言道：「生日快樂，我的寶貝，爸媽不用你最厲害，也不要你最乖。你平安健康、正直善良，能做到自己想做的事就好了，Keep showing your true colors to the world, our love。 」母愛滿瀉。

