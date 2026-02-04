陳嘉寶說服老公「出山」夫妻檔首合體拍廣告 撇下三女甜蜜預祝情人節

陳嘉寶（Anjaylia）2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後生活充實多采，照顧家庭與三位小千金，Anjay更堪稱「時間管理大師」，熱愛工作的她在電台開咪、出席活動等等，生活美滿。近日，早已淡出的Epaphras竟為愛妻破例「出山」！夫妻檔首度合體為珠寶品牌拍攝情人節系列的宣傳照，二人大晒恩愛，面對老公重拾模特兒的本行，Anjay笑說：「黃生寶刀未老呀！我印象中我哋拍拖冇幾耐黃生已經唔再接拍廣告，今次我覺得係正嘅！兩個一齊做嘢，會有好多相可以留念，係一個好好嘅回憶嚟！」

結婚9年，二人婚後生活始終甜蜜如初，而每年的情人節更是他們一年裏唯一能夠二人世界的日子，他們說：「情人節係一個可以撇低晒小朋友嘅節日，趁呢個日子過二人世界，係好正嘅，因為其他節日都可以關小朋友事，但呢個節日就係我哋兩個嘅節日，可以借呢個節日兩個人休息吓！今年係我哋第14個情人節，會兩個人食餐飯，撇走晒啲小朋友，安靜啲、happy啲。」Anjay更趁機向老公搞笑暗示：「我近排有睇啱咗啲首飾……頭先拍攝時見到我摸吓摸吓咁，就應該估到我鍾意邊啲頸鏈戒指呢啲囉……哈哈！」

提到過往最難忘的情人節，Epaphras說：「所有靜靜哋食餐飯嘅情人節都係我哋最難忘嘅。」Anjay看着身旁的滑水高手老公笑說：「我記得我哋第一年情人節，自己諗住緊係會收到啲小首飾，可以成日戴住喺身嗰啲，當好期待之際，大家估唔估到我收到咩？係一件救生衣！因為我唔識游水，好彩有佢，而家我條命仲喺度。」

