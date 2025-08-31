陳嘉寶賀大女做小學雞旅行鬆一鬆 台灣人間定格好難拍

【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶（Anjaylia）與老公婚後育有3個女兒，成為3孩之母，大女Hosanna早前幼稚園畢業，令Anjay有感而發，日前趁即將升讀小學的Hosanna尚未開學，她帶同女兒到台灣旅行，並在社交平台晒出多張母女照，寫道：「和我的準小學生 Hosanna把時光定格在台北 ！」原來她的定格是當影片中一切背景途人仍在郁動，但兩母女則定格不動，更搞笑的是她們並非通過後期加工造成的效果，而是在拍攝影片時兩人就一直維持一動不動的姿勢，使她不禁感慨：「有夠難的！」令粉絲紛紛留言相當搞笑有趣，更大讚她們的毅力和創意。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】