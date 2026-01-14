陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心

【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心，一家人過了一個溫馨周末。

陳嘉寶在社交網笑指3個囡囡應該很愛媽媽的生日：「趁着生日來了一個家庭度假，黃小姐們沒學校假期，來個Weekend Staycation剛剛好。泡泡浴、游泳、Playroom、美食、和爸爸媽媽跟小熊舒服的窩床上看Bluey。」

