陳國基指申訴專員可「調解」處理輕微行政失當：很多投訴因市民政府互相不了解｜Yahoo

申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮。

【Yahoo新聞報導】申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮，學院將為政府部門和公營機構提供培訓和分享平台。政務司司長陳國基致辭時表示，對於不涉及或是「輕微涉及行政失當」的申訴，鼓勵申訴專員公署以「調解」的方式解決爭議，形容這是「大勢所趨」。陳國基指，很多投訴不是對與錯的問題，而是政府部門和市民「互相不了解」。申訴專員陳積志則表示，若問題涉及多個政府部門及性質複雜，會展開全面調查。二人均未有提及冒牌內地水風波，會後也不設傳媒問答環節。

陳國基：推廣調解處理紛爭 「總比打官司好」

陳國基致辭時指又提到，現屆政府致力推動調解，例如律政司與食環署推出「社區調解先導計劃」協助物業管理人員處理如滲水及鄰里糾紛等問題，「有時候大家互讓一步，總比打官司和上法庭解決好」。 陳又指，運用調解處理紛爭，可廣泛應用到社會各個層面，提升效率之餘，亦能切實為市民解決問題。

申訴專員陳積志則指出，公署作為獨立第三方，可以不偏不倚的態度，運用調解方式處理申訴。公署能夠直接聆聽申訴人的心聲，了解困難和訴求。當申訴人的感受得到關注與理解後，情緒往往得以舒緩，更願意聽取道理。調解過程中，公署亦能體會到部門和機構在實際運作上的困難，並發現部分服務或程序有改進空間或對個別個案可更靈活處理。在無需爭論對錯的前提下，部門和機構可多作讓步，找到雙方可接受的方案，達成和解。

成立學院提高政府部門施政效率

陳積志續指，國際申訴專員學院由公署利用內部資源成立，無需額外撥款，工作人員亦由現有同事兼任。學院將透過研討會、工作坊、專家分享等形式，讓各部門可互相借鏡，提高施政效率和質素；也會與海外申訴機構合作，建立國際申訴交流網絡。他呼籲各部門和機構積極參與學院活動，互相分享公共行政經驗。揭幕禮亦會舉辦調解主題研討會，聚集業界專家、前線人員交流經驗，將探討如何應用調解方式處理投訴。