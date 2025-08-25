港大 AI 模型辨識精子受精能力
陳國基指申訴專員可「調解」處理輕微行政失當：很多投訴因市民政府互相不了解｜Yahoo
【Yahoo新聞報導】申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮，學院將為政府部門和公營機構提供培訓和分享平台。政務司司長陳國基致辭時表示，對於不涉及或是「輕微涉及行政失當」的申訴，鼓勵申訴專員公署以「調解」的方式解決爭議，形容這是「大勢所趨」。陳國基指，很多投訴不是對與錯的問題，而是政府部門和市民「互相不了解」。申訴專員陳積志則表示，若問題涉及多個政府部門及性質複雜，會展開全面調查。二人均未有提及冒牌內地水風波，會後也不設傳媒問答環節。
陳國基：推廣調解處理紛爭 「總比打官司好」
陳國基致辭時指又提到，現屆政府致力推動調解，例如律政司與食環署推出「社區調解先導計劃」協助物業管理人員處理如滲水及鄰里糾紛等問題，「有時候大家互讓一步，總比打官司和上法庭解決好」。 陳又指，運用調解處理紛爭，可廣泛應用到社會各個層面，提升效率之餘，亦能切實為市民解決問題。
申訴專員陳積志則指出，公署作為獨立第三方，可以不偏不倚的態度，運用調解方式處理申訴。公署能夠直接聆聽申訴人的心聲，了解困難和訴求。當申訴人的感受得到關注與理解後，情緒往往得以舒緩，更願意聽取道理。調解過程中，公署亦能體會到部門和機構在實際運作上的困難，並發現部分服務或程序有改進空間或對個別個案可更靈活處理。在無需爭論對錯的前提下，部門和機構可多作讓步，找到雙方可接受的方案，達成和解。
成立學院提高政府部門施政效率
陳積志續指，國際申訴專員學院由公署利用內部資源成立，無需額外撥款，工作人員亦由現有同事兼任。學院將透過研討會、工作坊、專家分享等形式，讓各部門可互相借鏡，提高施政效率和質素；也會與海外申訴機構合作，建立國際申訴交流網絡。他呼籲各部門和機構積極參與學院活動，互相分享公共行政經驗。揭幕禮亦會舉辦調解主題研討會，聚集業界專家、前線人員交流經驗，將探討如何應用調解方式處理投訴。
其他人也在看
Gen Z 情緒困擾向 AI 訴苦、與網民「圍爐取暖」 精神科醫生倡專業人士於社交平台支援︱Yahoo
【Yahoo健康】學生近年自殺個案增加，引發社會高度關注。關注學童自殺學生聯席今日（25 日）舉辦論壇，透過 40 位青年大使表達對學童自殺情況的關注。有青年大使認為，社會缺乏聆聽青少年的空間，以致他們寧願與 AI 聊天機器人傾訴，或在社交平台與陌生人「圍爐取暖」，亦不願與真人傾談。有精神科醫生表示，既然無法阻止他們使用社交媒體的洪流，不如加入他們，在平台上幫助有情緒困擾的青少年。Yahoo 健康 ・ 12 小時前
Tesla Model Y L 於 2025 年 9 月售罄
根據最新消息，Tesla 的 Model Y L 在中國的 2025 年 9 月已經售罄。這一信息在 Tesl […]TechRitual ・ 13 小時前
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害
以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
加強執法｜衞生署一連六日打擊車站違例吸煙 下周日起增10個禁煙點
【Now新聞台】衞生署控煙酒辦今日起一連六日，在多個公共運輸設施禁煙區加強執法，但本台發現仍有市民違例吸煙。 接下來的周日，全港十個公共運輸設施會新增為指定禁煙區，其中之一的灣仔會展站公共運輸交匯處，控煙酒辦人員連同當區區議員展開宣傳工作，呼籲市民不要在該處吸煙。首席控煙酒督察陳達明：「控煙酒辦辦公室主要用便裝執法形式提高執法效率，過去三年來說，由2023年開始，我們的執法數字，發出的告票每年都有上升，由大約6900多張一直上升至去年的1萬3千，看到執法成效一直有進步。」衞生署表示，選擇會展站交匯處列為新禁煙區是因為車站人流及吸煙人數較多，而未來會按實際情況及需要，定時再調整違例吸煙法例細節。衞生署加強打擊，第一日紅隧轉車站的禁煙行人天橋上仍然有市民違例吸煙，未見有控煙酒辦人員執法。地上有明確標記為禁煙區，亦有橫額和指示牌提醒市民遵守禁煙規定。有煙民同意排隊不應該吸煙，但認為戒煙有難度。煙民：「這是應該的。(為甚麼？)排隊這會影響到別人。(自己會否因而減少吸煙？)沒有可能。(為甚麼？)吸煙就是會吸煙。」徐先生：「有時候在下面吸煙，吸完煙上車，這裡要多點教育他們，雖然每包煙都加價，但煙民的癮是改不了。吸煙都會自律一點，(他們)會走開，但(排隊)吸煙的話，很多前後(排隊)朋友會出聲。」陸小姐：「我自己不喜歡二手煙的味道，所以我會很反感，會覺得他們好像沒有甚麼公德心。」在金鐘巴士總站同樣清晰劃分出禁煙範圍，站內有多個告示牌警示市民，未有控煙酒辦人員在場執法，不少市民等車時，都站於禁煙區外吸煙。衞生署提醒，任何人在指定為禁煙區或公共交通工具內吸煙可被處定額罰款1500元，控煙酒督察會即時票控，不會事先警告。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
杏林在線｜記憶力大法
【Now新聞台】快要開學了，讀書考試很考驗記性，但怎樣背也背不入腦的情況，相信很多人也試過，今集《杏林在線》請來香港心理學會，註冊教育心理學家李穎昕，談談有甚麼方法增強記憶力，以及寫筆記時有甚麼技巧。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國五年間檢疫 6.4 億入境旅客 路透：維持肺炎年代管制
中國海關總署透露，2020 年「十四五」以來，全國在各口岸檢疫了 6.4 億名入境旅客。路透社報道指，即使北京嘗試刺激旅遊業和吸引外國投資，當局仍然維持 2020 年以來中國爆發肺炎後的「零感染」管制措施。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
Samsung Galaxy A17 5G 在英國正式上架
Samsung Galaxy A17 5G 於本月早些時候發佈，現在可通過 Samsung 的官方網站及 Am […]TechRitual ・ 1 天前
港15所全國重點實驗室授牌 科研能力獲中央認同 特首：聚全球人才
國家科技部批准在香港成立15間全國重點實驗室，國家科學技術部部長陰和俊昨來港授牌時表示，這是國家對香港科研實力、創新能力，以及發展潛力的高度認可和充分信任，更是中央寄予香港科技界的殷切期望和艱巨使命，行政長官李家超指出，獲得國家科技部批准成為全國重點實驗室，證明團隊在基礎研究、技術創新、關鍵核心技術攻關具一流水平。信報財經新聞 ・ 7 小時前
「十四五」期間全國海關年均監管進出口貨物體量全球最大
在北京，海關總署署長孫梅君表示，「十四五」期間，全國海關年均監管進出口貨物52億噸、貨值達41萬5千億元人民幣，體量全球最大。 孫梅君在國新辦舉行的「高質量完成‘十四五’規劃」系列主題新聞發布會上又表示，「十四五」以來，中國新增和擴大開放口岸40個，總數已達311個，基本形成水陸空立體化、東中西全方位口岸開放佈局。 她又提到，十四五」以來，海關對外簽署合作文件519份。中國與共建「一帶一路」國家去年進出口22萬億元，佔中國進出口比重超過一半，與東盟、拉美、非洲、中亞等新興市場進出口年均增長1成以上。中國已成為全球157個國家和地區前三大貿易伙伴。香港電台-大中華 ・ 21 小時前
黑雨連場｜天文台前台長岑智明與學者撰文：分區暴雨警告難實行 地形複雜致暴雨難測｜Yahoo
天文台在今年 7、8 月發出 5 次黑色暴雨警告信號，破歷來年內最多黑雨紀錄。香港天文台前台長岑智明，以及科大環境及可持續發展學部主任劉啟漢今日（25 日）在《明報》撰文，提及有評論指本港應該考慮仿效深圳採取「分區暴雨警告」，岑智明和劉啟漢都不贊同建議；指政府難以就不斷變化的暴雨情況，制定一套簡單且容易理解的停工停課安排。兩人亦表示，香港山多、地形複雜，是現今香港暴雨難測的主因；至於定點定量的大雨預報，在技術上「仍然是不可能」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
屯門男子頭有刀傷伏屍橋底 警列謀殺 死者疑曾被追斬(更新)
屯門發生謀殺案，一名年約50歲男子死亡。清晨6時許，警方接報，指一名男子倒臥在亦園路對開港深西部公路的橋底，身上染滿鮮血。救援人員到場，發現傷者頭部有刀傷，證實男子當場死亡。警方正調查死者身份，案件交由新界北總區重案組接手，及後把案件改列謀殺。 後腦有傷痕相信為致命傷 警方初步相信，死者曾被人用刀襲擊，正追am730 ・ 11 小時前
兵工廠欲再增兵 睇中守將恩卡比亞
【Now Sports】阿仙奴上周六正式以超過6000萬鎊，羅致水晶宮攻擊球員艾斯，今個夏季轉會窗已經收購7名球員，但領隊阿迪達似乎仍然未滿足，有傳槍手會羅致德甲利華古遜後衛恩卡比亞。現年23歲的恩卡比亞（Piero Hincapie）是厄瓜多爾國腳，正受到多間英超球會垂青，包括阿仙奴在內都對這位中堅有興趣，尤其他們有意放走基維奧至葡超波圖下，增強中堅位置兵源是有必要。不過，據ESPN報道，恩卡比亞與利華古遜合約至2029年，其違約金為6000萬歐元，阿仙奴方面想低於這個價錢購得，有一定難度。now.com 體育 ・ 10 小時前
閱兵綵排出動中重型軍機 傳福建號即將入列
【on.cc東網專訊】北京下月3日將舉行閱兵式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國內外關注屆時展示的軍備，繼續從綵排及調動尋找細節。中國官媒周日（24日）報道中，將中國第三艘航母福建號與抗日戰爭時期日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建號即將入列。on.cc 東網 ・ 20 小時前
男子伏屍屯門亦園路橋底 警列作謀殺案調查｜Yahoo
今早約 6 時 18 分，屯門藍地亦園路一名男子報案，指發現上址一名男子昏迷，倒臥橋底。救護員接報到場，發現男事主頭部流血，當場證實男事主死亡。至於停泊在附近的一輛私家車，車上亦有血跡。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 1 天前
美都大廈奪命火｜議員憂簡樸房執法前劏房再出事 建議當局聯同中電港燈 識別高電量單位重點巡查｜Yahoo
角美都大廈周六（23 日）下午發生奪命火警，一個分間單位起火造成 1 死 6 傷。民建聯立法會議員梁熙今早（25 日）在電台節目認為，現時距離「簡樸房」規管制度落實執法還有 3 年半時間，擔心在這段寬限期當中仍有事故發生，建議當局聯合中電及港燈找出電量高單位，加強排查，另外盡量要為劏房大門及走廊加裝煙霧感應器。至於測量師學會建築測量組主席李海達在同一節目同樣認為，商住大廈應該加裝煙霧感應器，他並且建議法團如果關注樓宇消防狀況，可以先行找專業人士作一次檢查「把脈」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
北角致命火｜管理員稱業主自行改裝電力裝置 區議員盼簡樸房規管要加密安全檢查
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置；當區區議員期望日後簡樸房規管制度，要加密電力裝置的安全檢查。 位於14樓的起火單位，事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。起火單位面積約1600呎，分成8間劏房，大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位。我們很難可以逃生，因為上面太擠。」以我們所見，整棟大廈最少有6層都有劏房單位，而在起火單位上一層亦是「一劏九」的單位，電線錯綜複雜。有住在同棟大廈的居民指大廈劏房太多，覺得危險。吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裡住，一個單位8間劏房，當然害怕，這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了。他自己改裝now.com 新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜黎智英案報道一覽
【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反國安法，案件繼續審理。以下以新至舊方式，不斷更新「黎智英案」(按題看報道)。2025年8月25日黎智英案結案陳詞 辯方稱報章應享更大自由遭法官質疑傳媒亦有責任把關8月22日黎智英案｜辯方聲稱直播節目言論只是表達意見 非請求制裁8月15日政府強烈譴責CNN對黎智英案報道斷章取義不盡不實黎智英身體不適 法官押後到下周一結案陳詞3月7日黎智英國安案辯方案情完結 暫定7月底作口頭結案陳詞3月6日黎智英完成國安案歷時52日作供3月5日黎智英作供稱「不關心民主派初選」 遭法官質疑3月3日黎智英續作供 否認鼓吹西方國家分裂中國2月28日黎智英作供 否認國安法生效後有意鼓吹制裁2月27日黎智英作供 否認將新冠疫情歸咎中國挑起反中情緒2月25日黎智英作供否認知悉《蘋果》寫手有意煽動仇恨2月24日控方質疑專欄文章無根據兼煽動 黎智英否認2月20日黎智英供稱他於蘋果「飯盒會」中決定哪些提議可行2月19日黎智英作供時否認國安法生效後仍同意「光時」口號2月18日【黎智英案】控方質疑淡化示威者暴力行為 黎智英作供否認2月12日法官關注蘋果英文版國安法生效後仍刊制裁林鄭文章now.com 新聞 ・ 19 小時前
李家超：閩港優勢互補 香港平台可助內地企業走出去
行政長官李家超日前出席香港福建社團聯會第十四屆會董就職典禮時指出，福建省作為改革開放先行省份，通過構建「一帶一路」立體互聯互通網絡及推進制度創新，為閩港合作奠定堅實基礎。他提到，早前一間福建新能源龍頭企業在香港新股上市，創下2025年全球最大型新股集資紀錄，反映內地企業利用香港平台「走出去」的增值能力，相信閩港優勢互補可帶來更多發展機遇。 李家超強調，作為國際金融、航運及貿易中心，香港將持續發揮內地企業與海外市場雙向跳板功能，呼籲兩地應加強推動經濟貿易、文化藝術及創新科技等領域的深度合作。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前