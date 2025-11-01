陳國基：冀所有選民投票讓議會充分反映民意

【Now新聞台】立法會選舉下月7日舉行，行政長官李家超早前向全體公務員發信，強烈呼籲他們以身作則，踴躍投票。署理行政長官陳國基指，公務員比普通市民有多一層身分，需要認清及履行投票的責任。

署理行政長官陳國基：「公務員作為政府的僱員，是有責任支持政府的工作，這個是肯定的。香港政府是全港最大的僱主，10多萬的公務員我們都希望他能夠認清自己的責任，去履行投票的責任，因為這樣才是帶頭作用，因為作為政府呼籲市民、民間公司要投票支持，自己不做，何來一個帶頭作用。」

陳國基又稱，政府的關鍵績效指標KPI，最好是所有選民都投票，提升議會的代表性，議員提出的意見可以更加切合市民需要，充分反映民意。

