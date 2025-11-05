陳奕迅一改捲髮造型睇網球公開賽 短髮造型惹網民討論：還我攣毛陳奕迅

歌手陳奕迅（Eason）近日到維多利亞公園觀看香港網球公開賽，剪了新髮型的他被網民野生捕獲，新造型亦成為了大眾焦點。

不少網民在小紅書貼岀巧遇Eason的照片和影片，近日剪了一頭短髮的他吸引大家的目光。網民表示：「還我攣毛陳奕迅🙏🏻不是？陳奕迅你怎麼變成這樣了？」、「偶像陳奕迅！距離只剩10米！」、「陳奕迅你戴眼鏡的時候最帥了！」、「不開演唱會的日子也注意打理髮型，好嗎？」、「看來是真打算放假了」、「以為是假冒的？」、「很清爽」及「仲係咁靚仔」等等。

其實Eason早已是圈中有名的「網球狂熱份子」，巡演其間亦曾入場觀看賽事，據知Eason自7歲起便開始接觸網球。早前，Eason於Do姐的YouTube節目中，自爆因巡演壓力而患上焦慮症，更曾試過在演唱會前失聲，因此決心求醫並正服用血清素抗病，至今已兩年仍未停藥。Eason巡演暫時告一段落，亦被拍到接觸網球喜好，放鬆心情享受生活。

