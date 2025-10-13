陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片

一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。從網民拍得片段可見，Eason媽媽坐喺兩個仔中間，Eason就邊睇邊同媽咪傾偈。陳奕迅同家人關係良好，早前有網民拍到Eason同哥哥同場現身，更指二人相當似樣，身為圈外人嘅哥哥戴上墨鏡更甚有明星風範。Eason多年前曾於訪問中提及「好錫哥哥」，又指留學英國時多得哥哥保護，他指學校當時全校華人學生得幾個，其他人得知Eason嘅哥哥係Jason Chan時都話Oh Jason, Eason Chan's brother. Respect!，由此估計哥哥喺學校有一定份量，更推斷有人試過欺凌哥哥但唔成功，因此成為學校名人。

陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會

廣告 廣告

陳奕迅同哥哥陳澤迅感情好好

Eason為林子祥葉蒨文演唱會做埋嘉賓

睇show之外，陳奕迅當然被捉上台做嘉賓。三個人喺台上一齊合唱《數字人生》，阿Lam原key演繹之餘，中間一段數字rap更加係一口氣唱出，而Sally就邊唱邊跳，年齡對兩位而言只係數字！Eason同兩位合唱完都要單膝下跪，連戴住喺額頭嘅眼鏡都飛埋出嚟，更大讚兩位前輩「你地係點做到架？」。陳奕迅多年前分別同林子祥及葉蒨文演出「拉闊音樂會」，但三人同台就真係少有。

唱完《數字人生》Eason直情問「你地係點做到」

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！