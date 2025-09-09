陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網

歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。

近日有網民就於社交網出Po，表示喜歡了Eason的人和歌那麽久，竟然是最近才知道偶像有個跟他長得很像的親哥哥，隨即掀起了網民熱議，有近千個留言。有網民就於評論區分享了一張他與哥哥陳澤迅 (Jason) 舊合照，表示：「最像的一張！」結果有近1,500個讚。不少網民都驚呼Eason與他哥哥真的很似樣，指他們似雙胞胎，甚至有人表示分辨不出那個是Eason，亦有網民指Eason的哥哥長得更帥。

Eason當年除了他媽媽之外，他哥哥陳澤迅亦是他在英國的另一支柱。他曾表示：「哥哥嘅陪伴係因為佢喺學校已經係一個型人、有分量，六百幾個學生得六、七個中國人，啲人見到我會係『 oh Jason,Eason Chan's 'his brother. Respect!』咁樣，佢哋應該係曾經恰過我哥哥，但恰唔到。」Eason指出那些外國同學曾欺負他哥哥不成功，知道他哥哥的厲害後，同學們也不敢欺負他。

Eason已成歌神！

細細個已同阿哥好似樣！

當年多得阿哥出頭。

一家人一條心！