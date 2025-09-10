鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
陳奕迅大5歲親哥哥曝光！兄弟長太像「根本是雙胞胎」 粉絲驚呼分不清
你知道「歌神」陳奕迅有個長相幾乎一模一樣的親哥哥嗎？最近有粉絲在社群平台分享這個發現，立刻引發熱烈討論。原來陳奕迅的哥哥陳澤迅和他長得超級像，兩人舊照曝光後，讓網友吃驚直呼「根本是雙胞胎兄弟」。
從網友分享的舊合照可以看到，兄弟倆無論臉型、五官還是神情都極為相似，讓不少人看了幾乎感到錯亂。許多留言都說「真的太像了」、「根本分不出誰是誰」，甚至有人開玩笑說哥哥長得比陳奕迅還帥氣。
陳奕迅過去受訪時曾提到，哥哥是他英國留學時的重要依靠。當時全校600多個學生，其中只有6、7個中國人，但哥哥在學校已經是風雲人物，大家都認識他。陳奕迅笑說，外國同學因為知道哥哥的厲害，所以都不敢欺負他，還會特別尊重地說「這是Jason的弟弟」。
陳奕迅和哥哥的感情一直很好，年輕時他因為害怕恐怖攻擊，死活不願意到英國去留學，最後是哥哥特地從國外飛回香港，和媽媽一起陪他去學校，才讓他克服心理障礙，最後也愛上了英國的留學生活。
延伸閱讀
陳奕迅20歲漂亮女兒確定出道！ 陳康堤身高超過173「已是學校風雲人物」
其他人也在看
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
莊梅岩《我們最快樂》重演疑被封殺｜Swatch 限量錶掀通宵炒風｜陳奕迅親兄曝光震撼網民｜9 月 9 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 9 日（週二）。受偏南氣流影響，本港今晚至明日大致多雲，有幾陣驟雨，明日初時部分地區有雷暴，最低約 27 度；下午間中有陽光，最高約 31 度。未來數日天色普遍晴朗，天氣持續酷熱。明日最高紫外線指數約 7，屬高。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
WhatsApp Web 全球現故障 用戶無法滾動聊天訊息︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】不少用戶今日（9 日）發現，WhatsApp Web 出現嚴重故障，無法在電腦版網頁介面中向上或向下滾動訊息，問題引起全球多地網民在社交平台投訴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
方媛孕晚期「輕盈穿高跟鞋逛街」！超狂畫面曝光，只胖5kg四肢仍纖細
近日有香港網友在太古廣場偶遇郭富城妻子方媛。雖然已進入孕晚期，她依舊踩著粗跟高跟鞋現身，一襲一字肩貼身長裙襯托 […]姊妹淘 ・ 1 天前
日本女生掀起「30歲拒婚潮」7大超現實原因曝光：丈夫愛說教、獨處時間變少、最難忍受「這傳統」
在現代社會，許多踏入30歲的女性朋友並沒有急於結婚，而這股單身主義近年在日本掀起熱潮，她們不再畏懼「剩女」標籤，打破日本傳統觀念的束縛，欣然面對自己單身的現狀。究竟是什麼讓這些日本女生勇敢地追求自由和獨立呢？有日本網友在社交平台分享了30歲女性拒絕婚姻的7個超真實理由，意外引發全網熱議，眾多女性紛紛表示：「簡直說出了我的心聲！」Yahoo Style HK ・ 12 小時前
SAMSUNG Galaxy S26 Pro 取代「+」型號 Ultra 版本同步升級!
按照往年慣例，SAMSUNG 將於明年年初推出全新 Galaxy S26 系列旗艦手機。不過，最新消息指出 SAMSUNG 將重新規劃產品線命名策略，過往的「+」型號將會改為「Pro」級別，意味著明年發佈的將是 Galaxy S26 Pro 及 Galaxy S26 Ultra，為用戶帶來更具辨識度的選擇。Mobile Magazine ・ 1 天前
程人富、曼聯名宿里奧費迪南拍片 重現20年前曼聯「送禮」片段
香港體育盛事一浪接一浪，由曼聯足球名宿里奧費迪南（Rio）領軍的足球賽《雙紅會》，對戰由利物浦名宿謝拉特牽頭的隊伍Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
蘋果iPhone 17不再創新 進入「Nokia式」收成期？
蘋果發布會結束，股價例跌一定百分比，不過市場對蘋果所發布的新產品意見參差，有人相當期待 AirPods Pod 3的即時翻譯功能，有人指iPhone 17升級較大，不過就有更多聲音指出蘋果完全無提及AI，產品升級了無新意，憂蘋果在Tim Cook帶領下將變成了另一個Nokia。翻查Nokia資料，昔日王者有過一段「食老本」收成期，以此參考，蘋果還有4年時間可轉身Yahoo財經 ・ 14 小時前
踢開馬斯克 甲骨文主席Ellison成全球首富
甲骨文(ORCL.US)周三最新飆升41%，公司單日市值大增逾2,780億美元，帶動董事長艾利森取代特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克，首次成為全球首富。 據彭博億萬富翁指數，以艾利森持股量，其身家單日飆升約1,000億美元，增至3,930億美元，超過馬斯克的3,850億美元，是該指數有史以來錄得的最大單日增幅。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 11 小時前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 10 小時前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 天前