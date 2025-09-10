陳奕迅大5歲親哥哥曝光！兄弟長太像「根本是雙胞胎」 粉絲驚呼分不清

你知道「歌神」陳奕迅有個長相幾乎一模一樣的親哥哥嗎？最近有粉絲在社群平台分享這個發現，立刻引發熱烈討論。原來陳奕迅的哥哥陳澤迅和他長得超級像，兩人舊照曝光後，讓網友吃驚直呼「根本是雙胞胎兄弟」。

從網友分享的舊合照可以看到，兄弟倆無論臉型、五官還是神情都極為相似，讓不少人看了幾乎感到錯亂。許多留言都說「真的太像了」、「根本分不出誰是誰」，甚至有人開玩笑說哥哥長得比陳奕迅還帥氣。

陳奕迅和哥哥從小感情就好。（圖片來源：微博）

陳奕迅過去受訪時曾提到，哥哥是他英國留學時的重要依靠。當時全校600多個學生，其中只有6、7個中國人，但哥哥在學校已經是風雲人物，大家都認識他。陳奕迅笑說，外國同學因為知道哥哥的厲害，所以都不敢欺負他，還會特別尊重地說「這是Jason的弟弟」。

陳奕迅和哥哥的感情一直很好，年輕時他因為害怕恐怖攻擊，死活不願意到英國去留學，最後是哥哥特地從國外飛回香港，和媽媽一起陪他去學校，才讓他克服心理障礙，最後也愛上了英國的留學生活。

