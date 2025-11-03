陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光​

港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。

當天下午2點多，Eason穿著白T搭黑西裝外套，戴著金絲眼鏡，一派悠閒；老婆徐濠縈則以新染的捲髮和墨鏡登場。剛簽約華納出道的女兒康堤則以復古棒球帽配運動服亮相，輕鬆又有型。三人先邊走邊喝咖啡逛街，之後坐進路邊小吃店點餐。等待上桌時，Eason幾乎沒停下笑，講話時還會激動地揮手，徐濠縈則靜靜聽著，康堤雖低頭滑手機，但也不時抬頭加入對話。用餐過程中，Eason貼心地幫太太和女兒夾菜，一家人互動自然親密。

廣告 廣告

Eason在8月時曾透露，因巡演壓力大罹患焦慮症，一度出現心悸、乾嘔等症狀，至今仍持續服藥。據友人透露，巡演告一段落後，他特地放慢腳步，花更多時間陪家人逛街、吃飯、運動。這回被拍到心情明顯放鬆，也讓粉絲安心不少。有人留言鼓勵：「慢慢來，我們等你準備好再開唱。」這份日常的小幸福，或許就是他最好的療癒方式。

延伸閱讀

陳奕迅20歲漂亮女兒確定出道！ 陳康堤身高超過173「已是學校風雲人物」

陳奕迅20歲女兒登雜誌封面！網驚豔「側臉像劉亦菲」 爸爸秒讚：好漂亮有型