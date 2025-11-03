低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。
當天下午2點多，Eason穿著白T搭黑西裝外套，戴著金絲眼鏡，一派悠閒；老婆徐濠縈則以新染的捲髮和墨鏡登場。剛簽約華納出道的女兒康堤則以復古棒球帽配運動服亮相，輕鬆又有型。三人先邊走邊喝咖啡逛街，之後坐進路邊小吃店點餐。等待上桌時，Eason幾乎沒停下笑，講話時還會激動地揮手，徐濠縈則靜靜聽著，康堤雖低頭滑手機，但也不時抬頭加入對話。用餐過程中，Eason貼心地幫太太和女兒夾菜，一家人互動自然親密。
Eason在8月時曾透露，因巡演壓力大罹患焦慮症，一度出現心悸、乾嘔等症狀，至今仍持續服藥。據友人透露，巡演告一段落後，他特地放慢腳步，花更多時間陪家人逛街、吃飯、運動。這回被拍到心情明顯放鬆，也讓粉絲安心不少。有人留言鼓勵：「慢慢來，我們等你準備好再開唱。」這份日常的小幸福，或許就是他最好的療癒方式。
陳奕迅20歲漂亮女兒確定出道！ 陳康堤身高超過173「已是學校風雲人物」
陳康堤Constance不只是「陳奕迅女兒」，也是父母良好品味和教育的承繼人
陳康堤Constance出道數月，不但推出兩首單曲作品，她的一舉一動，包括剛和男朋友分手，以及和父母的隔空交流，都令大家頓時覺得這個家庭更為親切，甚至也驚覺女兒完全吸收了父母的好基因。雖然需時，但相信假以時日，康堤不但會被記得是「陳奕迅女兒」，也會記得陳康堤這個名字。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 23 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
許紹雄生忌｜囡囡許惠菁催淚發文分享合照悼念：我就當你去咗開工
人稱「Benz雄」的資深演員許紹雄早前因病離世，終年76歲，一眾明星藝人紛紛悼念。今日（4日）為許紹雄生忌，其囡囡許惠菁於社交平台分享與爸爸合照發文悼念，更直言「呢幾日好唔真實」，望「繼續與大家分享佢嘅點滴，延續『歡喜』的精神」，言語間非常感人。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減
黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
43歲深田恭子仍然童顏，由內到外保暖是凍齡的不二法門，外出工作必備一件保溫好物
深田恭子一直都是女神，這些年來一直保持可愛又甜美的形象，怎麼今個月就迎來43歲生日了？這位日劇女王，就算素顏的時候也令人驚艷，保養的方法在於要時常保暖！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
劉家良骨灰被盜｜消息稱 O 記查名人骨灰盜竊案 寶福山：事件複雜正配合警方調查｜Yahoo
翁靜晶拍片指先生劉家良的骨灰早前被盜，形容事件令人髮指。沙田寶福山回覆《Yahoo 新聞》指，得悉事件時已即時報警，現正配合警方調查，形容屬個別事件，並加強保安避免同類事件發生。據《Yahoo 新聞》了解，名人骨灰被盜案由警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查中。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 5 小時前
《東張西望》不點名指連鎖壽司店涉刺身走私 壽司郎母公司斥報道失實誤導 將採取法律行動︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《東張西望》近日播出，懷疑有人從內地偷運刺身及海鮮入港，更指懷懷疑部分貨品流入本港大型壽司連鎖店，報道中未有點名那一間餐廳。 壽司郎的母公司為「FOOD & LIFE Companies」今日（3 日）晚上發聲明，批評報道不盡不失，僅憑單方面資訊，「在沒有事實根據作出猜測性報導，並影射及間接誹謗本公司使用走私食材，」。強調有關內容直接誤導公眾及嚴重影響公司聲譽，引起市民疑慮，對將採取法律行動。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
王子桃色風波持續發酵 再度發聲宣布全面停工
台灣男星王子（邱勝翊）早前爆出桃色風波，被指介入啦啦隊女神粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，他雖然已發聲明致歉自己在關係中「確實有越界」，不過風波依然持續發酵，繼日前其代言的品牌與他終止合作之後，他今日（3日）再度發布聲明，宣布即日起暫停所有演藝工作。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
霍建華送禮都好！林心如曝「從沒收過傻眼禮物」秘訣：先給情緒價值，才有下一次更好
林心如最近在節目《再見愛人》中分享婚姻中的小浪漫，透露結婚多年來，老公霍建華從沒送過讓她傻眼的禮物，關鍵就在「 […]姊妹淘 ・ 44 分鐘前
真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」
KK園雖然暫時被剿，但它的故事真的耐人尋味。央視近日播出18歲內地學生胡一嘯講述在緬北51天經歷成為熱話！當日...BossMind ・ 19 小時前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前