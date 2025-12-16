陳妍希學孫藝珍搞「姐弟戀」 落力保養求開戲

【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希與較她年輕19歲的男星周柯宇所主演的新劇《狙擊蝴蝶》日前開播，劇中兩人上演姐弟戀，更有多場激吻戲份，引起網上熱議，長期穩佔熱搜榜，話題量爆燈！近日陳妍希為宣傳劇集接受訪問時，表示自己未接到劇本前已看過原著小說，又透露自己因看了由韓劇女神孫藝珍主演的韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，才產生想拍姐弟戀的想法，所以很開心大家看《狙擊蝴蝶》能聯想起該劇，又笑言自己在飾演「岑矜」時亦很想要個這樣好的姐姐。

廣告 廣告

提到大家指她的容貌沒有太大變化，問到她處於這年齡階段如何看待美貌？陳妍希就笑言自己有努力地在保養，認為保養及把自己打扮得漂漂亮亮，是會令自己很開心的一件事，又指踏入40歲後對很多事都看開了，覺得可能一切都是最好的安排。提到明年的計劃與期盼，陳妍希就指希望趁自己狀態仍好，拍多幾部喜歡的戲，坦言自己曾經設想過還會拍多久的戲：「隨着年齡的增長就會思考這個問題，到了這年齡留給女演員的選擇其實不多了，我也不可能一直演小朋友的戲，我大概在2018年以後就常常想，這部作品會不會就是最後一部了，當然我還是很喜歡現在的工作，只要持續有工作來找我，我還是會很願意，但不知道未來會發生甚麼。（遇上這困境如何安慰自己？）也只能放平心態安慰自己說，至少我已經留下幾部作品是大家喜歡且熟知的，已經覺得很滿足。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】