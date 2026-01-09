陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」

【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。

早年陳妍希曾因發福被改名「小籠包」，今次算是成功造型翻身，貼文短短數小時已突破3萬人點讚，也有不少網友人驚呼陳妍希保養有道，完全還原15年前《那些年，我們一起追的女孩》中的「沈佳宜」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】