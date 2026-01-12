陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評

1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。

當天陳妍希以側編髮搭配梅花造型飾品，整體配色以米白與酒紅為主，衣服上也繡有梅花枝椏圖樣，隨著行走自然擺動。造型呼應新春氛圍，妝容部分則以清透底妝為主，蘋果肌與招牌梨渦明顯，唇色選用低飽和豆沙色，整體走自然典雅路線，漂亮的造型大獲好評。

據造型團隊說法，這次設計靈感來自宋代《梅花喜神譜》，從髮飾到服裝刺繡皆以蠟梅為主題，並採用蘇繡工藝製作，單是花蕊細節就耗時約200小時完成。整體風格刻意降低妝感，避免過於濃豔，讓服裝與氣質成為視覺重心。

造型曝光後，網友反應熱烈，許多粉絲大讚她近期服裝與妝容皆出色，比過往造型更適合她本身條件。也有人提及她先前在戲劇《狙擊蝴蝶》中所畫的眼線怪異，但改變畫法後明顯更適合本身臉型，誇讚她的團隊願意聽取建議。

