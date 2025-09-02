陳妍希狂讚林心如女兒「太漂亮了」：想認她當未來兒媳！ 8歲兒從小培養感情

從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
藝人陳妍希和林心如多年情同姐妹，日前她上綜藝節目《毛雪汪》大方喊話，笑稱想認林心如與霍建華的女兒「小海豚」當兒媳婦，嘴上還誇個不停：「太漂亮了！」熱情反應引起網友熱議。
陳妍希透露，有了孩子後常常會跟其他「媽媽好友」聚會，每次回台灣也一定會約林心如。她笑說，兒子「小星星」跟小海豚是青梅竹馬，「從一個月大就開始玩到現在。」更在節目上直接喊話：「我想要認她當我未來的兒媳婦！」大讚小海豚真的是個漂亮、可愛的孩子。
主持人好奇問，小海豚的模樣是否曾經公開過？陳妍希則神秘笑答：「沒有，但我可以私下給你們看一眼。」滿臉藏不住的驕傲與喜愛。
事實上，小星星與小海豚生日只差兩週，感情確實從小就要好。林心如也曾透露女兒從小就喜歡帥哥，而小星星就是她認識的第一個異性朋友，兩人相處自然又融洽。
