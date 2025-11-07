iHerb雙11優惠全網限時74折
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」
這天最吸睛的，莫過於她幾乎「凍齡」的外貌，皮膚白皙透亮，笑起來依舊甜美，遠看宛如20出頭的年輕女生，完全看不出歲月痕跡。嬌小的她仍不忘巧妙修飾比例——官方身高161公分，腳踩厚底鞋站在兩位高挑男星中間，顯得格外可愛，增添親和魅力。
活動現場還有可愛互動。當粉絲大喊「沈佳宜」時，她驚喜回頭揮手，笑著比出愛心手勢，瞬間引爆尖叫聲。簽名時，她主動蹲下配合小朋友身高，還用寧波話說「謝謝儂」，軟萌語氣再次圈粉。
談到最近的拍戲近況，陳妍希表示：「現在更敢嘗試突破，不怕卸下甜美的形象包袱。」這份從容成為她離婚後的最佳狀態，近期在《藏海傳》中挑戰單親媽媽角色，在《狙擊蝴蝶》裡更素顏詮釋崩潰情緒戲，與小19歲的周柯宇演對手戲也毫無違和。
延伸閱讀
陳妍希離婚後「解放超辣穿搭」！穿低胸小背心看演唱會 網驚豔：42歲狀態絕佳
其他人也在看
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
結業潮｜古天樂林峯曾光顧 火鍋店「城寨煲皇」明年2月結業
曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。am730 ・ 1 天前
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！
說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物女人我最大 ・ 1 天前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 23 小時前
BTS V金泰亨「神秘頸繩」成熱搜！$300有找，金宇彬、Seventeen都戴過的韓國手作品牌，靠明星效應起死回生
當金泰亨（V）在 Instagram 分享身穿 CELINE 全套造型的照片時，眼利的粉絲目光卻被他頸上那條簡約的紅線頸鏈吸引。這條在 CELINE 官網找不到的神秘紅線，瞬間成為社交媒體的熱搜話題。有趣的是，這條看似平凡的紅線背後，竟然藏著一個韓國手工品牌起死回生的感人故事。紅線或許不能用來和 V 連結愛情，但卻意外地連結了一個品牌的命運，更承載著祈福和守護的深層意義。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
ROSÉ「無鼻樑妝」修容術爆紅！4大減齡修容技巧 秒縮中庭、視覺顯年輕（附韓國高人氣鼻影推薦）
高鼻樑不再是美的唯一標準，最近韓系妝容掀起「無鼻樑」風潮。有別於過去強調立體的修容技巧，改以「低鼻樑」手法打造自然童顏，不僅讓臉型更柔和，還能瞬間縮短中庭比例，看起來減齡又有初戀感。到底是哪幾個步驟能讓臉蛋瞬間變年輕？馬上參考以下的「無鼻樑妝」減齡修容技巧吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」
一集連爆兩大高潮位，分別是被學勤（陳浚霆飾）及嘉欣（陳星妤飾）偽造錄音誣衊教唆嘉欣自殺的高深（羅子溢飾），以「偽造錄音」以牙還牙；以及林澄（陳曉華飾）剛放監出來的親阿哥林耀（唐嘉麟飾）大鬧法庭鬧…Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
40+大叔魅力沒法！韓國「40+大叔男神」熱潮掀起，霸總柳演錫、醫生朱智勳、秘書李浚赫等7大男神帥氣無比
近來韓劇熱潮再度掀起，但你是否發現螢幕上的「小鮮肉Oppa」已悄悄換成了一眾擁有成熟魅力的40+熟男？這些大叔系男神不僅外表帥氣，舉手投足間更散發出無可取代的成熟韻味，低沉磁性的嗓音更讓人心跳加速。讓我們來盤點那些讓人沉醉於螢幕前的熟齡男神，每一位都是粉絲心目中的理想型！Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊謹華同款「大容量」包包盤點！從Delvaux到the row通勤旅遊都超能裝
楊謹華榮獲金鐘60「戲劇節目最佳女主角」除了戲劇表現首次封后，私下她的時尚品味同樣備受關注。先前我們介紹她上台領獎的小白鞋呈現出的反差風格，私底下的楊謹華也偏愛「自在隨性」的風格，私服多以寬鬆與舒適材女人我最大 ・ 22 小時前
【屈臣氏】全場無門檻88折+送迷你紙手帕12包裝（只限07/11）
屈臣氏今日（11月7日）推出易賞錢會員限時驚喜3重賞，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」）；買任何護膚/美妝產品滿$150 (不包括男士護膚產品)送$50護膚/美妝產品優惠券，用 AlipayHK 單一簽帳滿 $200 即減 $20！YAHOO著數 ・ 2 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【萬寧】全場產品無門檻88折（只限07/11）
11月7日萬寧感謝祭，今日到萬寧門市或於官網購物，即享全場無門檻88折！而家入手任何護膚產品買滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 3 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前