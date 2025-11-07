42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺

女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」

這天最吸睛的，莫過於她幾乎「凍齡」的外貌，皮膚白皙透亮，笑起來依舊甜美，遠看宛如20出頭的年輕女生，完全看不出歲月痕跡。嬌小的她仍不忘巧妙修飾比例——官方身高161公分，腳踩厚底鞋站在兩位高挑男星中間，顯得格外可愛，增添親和魅力。

活動現場還有可愛互動。當粉絲大喊「沈佳宜」時，她驚喜回頭揮手，笑著比出愛心手勢，瞬間引爆尖叫聲。簽名時，她主動蹲下配合小朋友身高，還用寧波話說「謝謝儂」，軟萌語氣再次圈粉。

談到最近的拍戲近況，陳妍希表示：「現在更敢嘗試突破，不怕卸下甜美的形象包袱。」這份從容成為她離婚後的最佳狀態，近期在《藏海傳》中挑戰單親媽媽角色，在《狙擊蝴蝶》裡更素顏詮釋崩潰情緒戲，與小19歲的周柯宇演對手戲也毫無違和。

