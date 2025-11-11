陳妍希產後陷入「妊娠紋焦慮」：怕演戲皺皺的不好看！ 真實媽媽心聲掀共鳴

​女星陳妍希近日在直播中談及懷孕時的身體變化，透露曾一度為妊娠紋感到非常焦慮，真實心聲引發不少媽媽共鳴。

陳妍希受訪時坦言 ：「懷孕的時候肚子會很快變大又收縮，所以其實一度是有妊娠紋的。那時候有點擔心，畢竟身為女演員還要演戲，要是肚子皺皺的不好看，以後在選擇衣服上面就會有很多的限制。」於是她天天抹油保養肚皮，現在紋路已經淡到幾乎看不見。

醫師指出，妊娠紋的成因與多種因素相關，包括遺傳、孕期體重快速上升、孕前BMI過高等，皮膚纖維因過度拉伸而斷裂，就可能形成紋路。雖然孕早期加強保濕能在一定程度上減緩，但要完全消除並不容易。專家建議，孕期維持穩定體重與均衡飲食，有助降低妊娠紋風險。

廣告 廣告

延伸閱讀

42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺

陳妍希8歲兒子小星星「集合爸媽五官優點」長相帥氣！母子散步畫面溫馨