42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！
此消息源自於網民爆料，直指「一二線演員情侶計劃結婚，其中一方非頭婚」，大家亦猜測所說的是陳曉及毛曉彤，及後毛曉彤工作室聲明澄清造假，二人「未在一起且從未在一起過」，讓人霧裡看花。
而現年 42 歲的陳妍希，卻沒有再理會前夫的是非恩怨，只專心工作活好自己的人生。離婚後被指魅力及狀態重返最佳狀態，網民亦指是「離婚了就重新活過來」的例子之一。陳妍希近期積極回歸工作，保持「少女級」身材及童顏，更添上成熟女性的自信及韻味，評論指「那些年我們一起追的女孩回來了」！
「還是要學會接受和放下。」 －陳妍希
面對著 8 年婚姻分離收場，陳妍希卻沒有呼天搶地，只輕柔地面對生命中的失去，沒有到處喧囂並數落上一段婚姻，只慢慢接收、放下，不再執著於已失去的事，人生才能重回正軌並再度向前。
「愛情中不應該卑微，要學會放手。」 －陳妍希
陳妍希曾分享：「任何時候你和一個人在一起，他讓你覺得自己很卑微，永遠都是錯誤的那一方的時候，真的就不要留了。」自己是最重要的，不要因為另一個人而花光心力內耗，不要挽留不對的愛情，才能真正的活在當下。
「愛情裡沒有對錯和輸嬴之分。」 －陳妍希
一段婚姻的未能走到最後，對與錯其實沒有明確分界，執著於誰是誰非，用盡力去為自己抱不平，就是浪費時間的傷人傷己表現。
「兩個人不幸福，如果幸福指數沒有一個人高的話，倒不如一個人開心過，不要將就。」 －陳妍希
勉強維繫婚姻已不再是主流，當兩個人一起不幸福，互相消耗時，真的倒不如一個人過。陳妍希亦認為不要為結婚而結婚，深刻了解後走不下去的話，自己一個過人生將更精彩呢～
